Κένυα: Έρευνες για τα αίτια της συντριβής αεροσκάφους με 11 νεκρούς - Πήγαιναν για σαφάρι

Κενυάτες αξιωματούχοι επιθεωρούν τον τόπο συντριβής αεροπλάνου κοντά στο Ντιάνι της Κένυας, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

AP
Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία στην Κένυα, την Τρίτη, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση, περίπου 2 χιλιόμετρα από τον αεροδιάδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες, σκοτώνοντας και τους 11 επιβαίνοντες.

Κενυάτες στρατιώτες στα συντρίμμια του αεροσκάφους

Το Cessna 208B Grand Caravan της Mombasa Air Safari αναχώρησε από την παραθαλάσσια πόλη Ντιάνι, με προορισμό το Εθνικό Καταφύγιο Μασάι Μάρα, έναν δημοφιλή προορισμό για τουρίστες σαφάρι. Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν επιζώντες μεταξύ των 11 επιβαινόντων, συμπεριλαμβανομένων οκτώ Ούγγρων υπηκόων, δύο Γερμανών και του Κενυάτη πιλότου.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το αεροσκάφος να αγωνίζεται να κερδίσει ύψος προτού κατέβει γρήγορα σε μια δασώδη περιοχή έξω από το Ντιάνι. Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν γρήγορα στο σημείο, αλλά τα συντρίμμια είχαν τυλιχθεί στις φλόγες, καθιστώντας αδύνατες τις προσπάθειες διάσωσης.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA) και το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχουν ξεκινήσει κοινή έρευνα για να προσδιορίσουν την αιτία της συντριβής. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για καλό καιρό, αν και οι αξιωματούχοι δεν έχουν αποκλείσει μηχανικά προβλήματα ή προβλήματα απόδοσης.

Το Cessna 208B Grand Caravan είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αεροσκάφος γενικής χρήσης και μετακινήσεων σε όλη την Αφρική για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, το οποίο εκτιμάται για την αξιοπιστία του και την απόδοσή του σε σύντομες απογειώσεις. Η Mombasa Air Safari διαθέτει πολλά αεροσκάφη που εξυπηρετούν προορισμούς κατά μήκος των ακτών της Κένυας και του κυκλώματος σαφάρι, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Πάρκων Maasai Mara, Amboseli και Tsavo.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουγγαρίας επιβεβαίωσε ότι οκτώ πολίτες της ήταν μεταξύ των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας τουριστών που ταξίδευαν μαζί. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές της Κένυας σχετικά με τους θανάτους δύο Γερμανών υπηκόων.

Ο υπουργός Μεταφορών της Κένυας, Κιπτσούμπα Μουρκόμεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση των αιτιών.

Η Mombasa Air Safari, που ιδρύθηκε το 1974, είναι μία από τις παλαιότερες ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες τσάρτερ της Κένυας. Μεταφέρει κυρίως τουρίστες μεταξύ των παράκτιων θέρετρων της χώρας και των καταφυγίων θηραμάτων στην ενδοχώρα. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της «από σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Το ατύχημα είναι το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στην Κένυα εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2018, μια συντριβή ενός Cessna 208 Fly Sax σκότωσε 10 άτομα.

