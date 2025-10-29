Τυφώνας «Μελίσσα»: Κατέρριψε το ρεκόρ ριπής ανέμου - Ταχύτητα άνω των 400 χιλιομέτρων την ώρα

Ριπή ανέμου 405 χιλιομέτρων την ώρα (252 μιλίων/ώρα) καταγράφηκε στο νοτιοανατολικό τοίχωμα του ματιού του τυφώνα «Μελίσσα» την Τετάρτη (29/10), «σπάζοντας» το ρεκόρ για την ισχυρότερη ριπή που έχει ποτέ καταγραφεί σε τυφώνα.

Η αγριότητα της καταιγίδας έχει εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά, σαρώνει την Καραϊβική με αδιανόητη δύναμη. Ακόμη και οι πιο έμπειροι κυνηγοί καταιγίδων δεν έχουν ξαναδεί τέτοιες μετρήσεις.

Well, this is crazy. Coming off of her historically violent, 185 MPH landfall in Jamaica, Hurricane Melissa has rapidly reorganized on her way to Cuba despite being heavily disrupted by mountainous terrain. The latest NHC advisory has her back at CATEGORY 4 status with winds of… pic.twitter.com/FkBKZuwlG8 — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) October 29, 2025

Η «Μελίσσα» ξαναγράφει την μετεωρολογική ιστορία σε πραγματικό χρόνο — μια νηφάλια υπενθύμιση της ωμής και ασύγκριτης δύναμης της φύσης.

Πηγή: Forecastweather.gr

