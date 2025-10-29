Τυφώνας «Μελίσσα»: Κατέρριψε το ρεκόρ ριπής ανέμου - Ταχύτητα άνω των 400 χιλιομέτρων την ώρα
Η αγριότητα της καταιγίδας έχει εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά, σαρώνει την Καραϊβική με αδιανόητη δύναμη
Ριπή ανέμου 405 χιλιομέτρων την ώρα (252 μιλίων/ώρα) καταγράφηκε στο νοτιοανατολικό τοίχωμα του ματιού του τυφώνα «Μελίσσα» την Τετάρτη (29/10), «σπάζοντας» το ρεκόρ για την ισχυρότερη ριπή που έχει ποτέ καταγραφεί σε τυφώνα.
Η αγριότητα της καταιγίδας έχει εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά, σαρώνει την Καραϊβική με αδιανόητη δύναμη. Ακόμη και οι πιο έμπειροι κυνηγοί καταιγίδων δεν έχουν ξαναδεί τέτοιες μετρήσεις.
Η «Μελίσσα» ξαναγράφει την μετεωρολογική ιστορία σε πραγματικό χρόνο — μια νηφάλια υπενθύμιση της ωμής και ασύγκριτης δύναμης της φύσης.
Πηγή: Forecastweather.gr
