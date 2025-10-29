Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με exit polls - Δεύτερος ο Βίλντερς

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του D66, ενώ ο Βίλντερς, που το 2023 είχε καταγράψει 37 έδρες, βλέπει το κόμμα του να υποχωρεί σημαντικά.

 Ο επικεφαλής του D66, Ρομπ Γέτεν

Το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα exit polls, εξασφαλίζοντας 27 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών και ξεπερνώντας το PVV του Γκέερτ Βίλντερς που αναμένεται να λάβει 25 έδρες.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του D66, ενώ ο Βίλντερς, που το 2023 είχε καταγράψει 37 έδρες, βλέπει το κόμμα του να υποχωρεί σημαντικά.​

Τα exit polls κατέγραψαν ότι οι συντηρητικοί φιλελεύθεροι του VVD και το αριστερό Green-Left/Labour (GL-PvdA) ακολουθούν με 23 και 20 έδρες αντίστοιχα, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται σχηματισμός τετρακομματικής τουλάχιστον κυβέρνησης συνασπισμού, αφού κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία.​

Να σημειωθεί ότι η κατανομή των εδρών ενδέχεται να αλλάξει μετά την επίσημη καταμέτρηση.

Σε ανάρτησή του, ο Βίλντερς τόνισε πως «είχαμε ελπίδες για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά κρατάμε ψηλά το κεφάλι» και δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει τον πολιτικό του αγώνα, σημειώνοντας ότι παραμένει το δεύτερο και πιθανόν το μεγαλύτερο κόμμα της Ολλανδίας.

