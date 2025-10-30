Άκουσαν την καρδιά του γιου τους στο στήθος του παιδιού που δέχτηκε την μεταμόσχευση

Αυτή η στιγμή τους έδωσε μια αίσθηση σύνδεσης και γαλήνης μετά την απώλειά τους

Ένα ζευγάρι μπόρεσε να ακούσει τον καρδιακό παλμό του αποθανόντος γιου τους στο στήθος ενός άλλου αγοριού που έλαβε την καρδιά του σε μια μεταμόσχευση που του έσωσε τη ζωή.

Αφού δώρισαν τα όργανα του γιου τους, οι γονείς κανόνισαν να συναντήσουν τον λήπτη και, κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής επανένωσης, άκουσαν τον ήχο της καρδιάς του γιου τους να χτυπάει μέσω ενός στηθοσκοπίου. Αυτή η στιγμή τους έδωσε μια αίσθηση σύνδεσης και γαλήνης μετά την απώλειά τους.

Για τους γονείς, το να ακούνε τον καρδιακό παλμό του γιου τους στον λήπτη ήταν ένας τρόπος να νιώσουν μια σύνδεση μαζί του και να δουν μια κληρονομιά ζωής από την τραγωδία τους. Από τότε οι οικογένειες έχουν γίνει στενές φίλες και η εμπειρία έχει δημιουργήσει έναν βαθύ δεσμό μεταξύ τους.

H ιστορία του έγινε viral στα social media:

https://www.instagram.com/reel/DQUFRXpjluz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

