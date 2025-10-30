Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί και οι γονείς - Επέζησε μόνο η 18χρονη κόρη

Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια του επταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί και οι γονείς - Επέζησε μόνο η 18χρονη κόρη
Τραγική κατάληξη είχε η κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στην Τουρκία, στην πόλη Γκέμπζε του νομού Κοτζαέλι, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, καθώς μόνο ένα άτομο μιας πενταμελούς οικογένειας διεσώθη ζωντανό.

Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε. Μετά από πολύωρες προσπάθειες, οι διασώστες ανέσυραν τις σορούς του 12χρονου Muhammed Emir Bilir και της 14χρονης Hayrunnisa Bilir. Η 18χρονη Dilara Bilir ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, ενώ οι σοροί του πατέρα Levent Bilir βρέθηκέ μετά από 19 ώρες, και της μητέρας Emine Bilir έπειτα μετά από 20 ώρες.

Οι ομάδες συνέχισαν να εργάζονται όλη την ημέρα και τη νύχτα στα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης (29/10) γύρω στις 7:00 στην οδό Issıkgöl στη συνοικία Mevlana της περιοχής Γκέμπζε της Κοτζαέλι, παγιδεύοντας τη μητέρα Emine, τον πατέρα Levent και τα παιδιά τους Muhammet Emir, Hayrunnisa και Dilara Bilir.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην πόλη Γκέμπζε του νομού Κοτζαέλι, κοντά στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας και δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε στις 6:57 το πρωί στην συνοικία Μεβλάνα.

Αρχικά είχε μεταδοθεί από τοπικά ΜΜΕ πως επρόκειτο για εξαώροφο κτήριο, όμως κατόπιν διευκρινίστηκε πως πρόκειται για επταώροφη πολυκατοικία.

Εννέα πολυκατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά

Για λόγους ασφαλείας, εννέα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν, παρότι – όπως σημείωσε ο Ακτάς – δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις αστάθειας. «Η εκκένωση έγινε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους», εξήγησε.

Το κτίριο είχε ανεγερθεί το 2012 και λάβει άδεια χρήσης το 2013.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά ανακοίνωσε ότι 147 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση. «Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της AFAD, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υγειονομικών υπηρεσιών. Οι έρευνες έγιναν υπό τον συντονισμό του νομάρχη και του δημάρχου», ανέφερε ο υπουργός. Σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιήθηκαν δύο σκύλοι διάσωσης, οκτώ κάμερες εντοπισμού, δύο drones και 52 οχήματα.

