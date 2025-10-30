Halloween: Παγανιστική, ρωμαϊκή, χριστιανική ή απλά αμερικανική γιορτή;

Μπορεί να ακούσετε κάποιους να λένε ότι «το Halloween (Χάλογουιν) είναι μια αρχαία παγανιστική γιορτή» ή ότι «το Χάλογουιν είναι μια ρωμαϊκή γιορτή» ή ακόμη και ότι «το Χάλογουιν είναι μια χριστιανική γιορτή» ή απλά ότι «το Χάλογουιν είναι μια γιορτή αποκλειστικά αμερικανική».

Κανένα από αυτά δεν είναι απόλυτα σωστό ή απόλυτα λάθος.

Στην πραγματικότητα, οι παραδόσεις που συνδέονται με το Χάλογουιν προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές. Οι γιορτές συγκομιδής υπήρχαν σε αμέτρητες κουλτούρες, από τη ρωμαϊκή γιορτή της Πομόνα μέχρι την κελτική γιορτή του Σαμχάιν.



Υπάρχει επίσης η χριστιανική γιορτή της «Ημέρας των Αγίων Πάντων» την 1η Νοεμβρίου (για Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες), κατά την οποία οι άνθρωποι πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα ζητώντας φαγητό σε αντάλλαγμα για προσευχές.

Και υπάρχει και η παραδοσιακή μεξικάνικη γιορτή, Día de los Muertos.

Πολλές από αυτές τις παραδόσεις βασίστηκαν η μία στην άλλη και όλες συνέβαλαν στον τρόπο με τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα!