Η ελληνικής καταγωγής πριγκίπισσα της Ανατολής Sheikha Mahra παντρεύεται ξανά

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή της η Ελληνικής καταγωγής πριγκίπισσα της Ανατολής Sheikha Mahra.

Η πριγκίπισσα που υπήρξε παντρεμένη με τον Sheikh Mana Bin Mohammed Bin Rashid Bin Mana Al Maktoum, με τον οποίο είχε αποκτήσει μία κόρη, κάνει νέο ξεκίνημα στη ζωή της έπειτα από τον χωρισμό τους.

Αυτός είναι ο δεύτερος αρραβώνας για την Πριγκίπισσα Sheikha Mahra. Στο παρελθόν, υπήρξε παντρεμένη με τον Sheikh Mana Bin Mohammed Bin Rashid Bin Mana Al Maktoum, με τον οποίο έχει αποκτήσει μία κόρη.

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τους αρραβώνες του τον Μάρτιο του 2023 μέσω της Arabian Royal Agency. «Το απόγευμα της Τετάρτης ανακοινώθηκαν οι αρραβώνες της Α.Υ. Sheikha Mahra, κόρης του Α.Υ. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Αντιπροέδρου και Πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ηγεμόνα του Ντουμπάι, με τον Sheikh Mana Bin Mohammed Bin Rashid Bin Mana Al Maktoum. Συγχαρητήρια στο όμορφο ζευγάρι», ανέφερε τότε η επίσημη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν σε μια παραδοσιακή ισλαμική τελετή Katb Al-Kitab στις 28 Μαΐου 2023, ενώ ακολούθησε μια πολυτελής δεξίωση γάμου στο Ντουμπάι τον επόμενο μήνα.

Οι φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει τότε έδειχναν τη νύφη να λάμπει μέσα στο εντυπωσιακό off-the-shoulder νυφικό της, δημιουργία του Dubai-based σχεδιαστή Ezra Couture.

Τον Μάιο του 2024, καλωσόρισαν στον κόσμο την κόρη τους, Mahra, που πήρε το όνομα της μητέρας της. Ωστόσο, μόλις έναν μήνα αργότερα, η πριγκίπισσα ανακοίνωσε το τέλος του γάμου τους μέσα από μια ανάρτηση στα social media, η οποία πλέον έχει διαγραφεί.

Σε μία τολμηρή δήλωση, η Sheikha Mahra είχε γράψει: «Αγαπημένε μου σύζυγε, καθώς απασχολείσαι με άλλες συντρόφους, δηλώνω επισήμως το διαζύγιό μας. Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω. Να προσέχεις. —Η πρώην σύζυγός σου.»

Η επιλογή της να επαναλάβει τη φράση «σε χωρίζω» τρεις φορές θεωρήθηκε συμβολική αναφορά στην ισλαμική παράδοση, όπου και οι δύο σύζυγοι επαναλαμβάνουν τρεις φορές τη φράση «qabool hai» (δηλαδή «δέχομαι») για να επιβεβαιώσουν τους όρους του γάμου.

Δεύτερος αρραβώνας για την πριγκίπισσα Sheikha Mahra

Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων της, η πριγκίπισσα Σέιχα Μάχρα μπιντ Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ μοιράστηκε εικόνες από τη ρομαντική πρόταση γάμου που της έκανε ο γνωστός ράπερ French Montana.

Η πριγκίπισσα είναι μισή Ελληνίδα, καθώς η μητέρα της είναι η ελληνικής καταγωγής Ζωή Γρηγοράκου, ενώ ο πατέρας είναι ο κυβερνήτης του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Ενώ οι followers της είχαν ήδη δει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων, του οποίου η αξία εκτιμάται έως και 1 εκατ. δολάρια, δεν είχαν μάθει λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς ο ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Καρίμ Χαρμπούς, της το πρόσφερε.

Σε ανάρτησή της στα social media η κόρη του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, αντιπροέδρου και πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ηγεμόνα του Ντουμπάι, αποκάλυψε έναν μακρύ διάδρομο διακοσμημένο με κεριά και κόκκινα μπαλόνια, ενώ στο πάτωμα ήταν σπαρμένα κόκκινα ροδοπέταλα.

Τα πέταλα οδηγούσαν σε μια μεγάλη σύνθεση από τριαντάφυλλα σε σχήμα καρδιάς στο τέλος του διαδρόμου, με ένα φωτισμένο μήνυμα να κρέμεται στο κέντρο. Αν και το μήνυμα δεν διακρίνεται καθαρά στο βίντεο, είναι πιθανό να γράφει «Θες να με παντρευτείς;»