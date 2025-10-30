Στην Τουρκία για συνάντηση με τον Ερντογάν ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς - Στο επίκεντρο το SAFE

Η Τουρκία ελπίζει να εξασφαλίσει τη βοήθεια του Βερολίνου για να έχει πρόσβαση στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ παρά την αντίθεση της Ελλάδας, ανέφερε την Πέμπτη πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

Τουρκική προεδρία μέσω Χ
Στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10).

Η Τουρκία ελπίζει να εξασφαλίσει τη βοήθεια του Βερολίνου για να έχει πρόσβαση στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ, SAFE, παρά την αντίθεση της Ελλάδας, ανέφερε την Πέμπτη (30/10) πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα.

Ο Μερτς, ο οποίος έφτασε αργά το βράδυ της Τετάρτης, επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τουρκική πρωτεύουσα, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην άμυνα, την ασφάλεια και τη μετανάστευση, σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές.

Ο Γερμανός καγκελάριος κατά την υποδοχή του στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα διμερών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και στενότερη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και επιχειρήσεων, με τον Μερτς να ελπίζει να πιέσει την Τουρκία να δεχτεί πίσω περισσότερους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο.

Για την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά όχι της ΕΕ, ο στόχος είναι να εξασφαλίσει τη βοήθεια της Γερμανίας για να έχει πρόσβαση στην πρωτοβουλία «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE) της ΕΕ, ύψους 150 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο Γερμανός καγκελάριος στην είσοδο του τουρκικού προεδρικού μεγάρου.

Αν και η Τουρκία είναι τεχνικά επιλέξιμη, απαιτείται η έγκριση και των 27 μελών της ΕΕ - μια κίνηση που η Ελλάδα έχει απειλήσει να μπλοκάρει.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου, θα συζητηθεί ο μηχανισμός SAFE και ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία θα έχει πρόσβαση σε αυτόν», δήλωσε πηγή του υπουργείου Άμυνας.

«Από αυτή την άποψη, πρόκειται για μια σημαντική επίσκεψη. Μόνο η Ελλάδα εμποδίζει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE και η Γερμανία θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην υπέρβαση αυτού του εμποδίου», ανέφερε η πηγή.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Τον Ιούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Αθήνα δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να συμμετάσχει στο αμυντικό σχέδιο εάν η Άγκυρα δεν αποσύρει το casus belli.

«Φαίνεται ότι αυτό είναι και το επιθυμητό για τη Γερμανία. Η Ευρώπη πρέπει να λάβει απόφαση για το θέμα αυτό», πρόσθεσε.

Εάν η Άγκυρα δεν καταφέρει να έχει πρόσβαση στην πρωτοβουλία SAFE, το ερώτημα θα είναι «πώς θα αναπτύξει (η Τουρκία) τις αμυντικές της σχέσεις» με την Ευρώπη.

Τον Ιούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Αθήνα δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να συμμετάσχει στο αμυντικό σχέδιο εάν η Άγκυρα δεν αποσύρει το casus belli και δεν σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία της στο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι στόχος της Άγκυρας είναι να «αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μας με τη Γερμανία στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια».

