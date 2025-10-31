Ο «μυθικός» λευκός ιβηρικός λύγκας για πρώτη φορά στην κάμερα

Ένα πλάσμα που χαρακτηρίζεται σχεδόν μυθικό απαθανατίστηκε για πρώτη φορά στα βουνά της νότιας Ισπανίας. Ένας λευκός ιβηρικός λύγκας, που πολλοί νόμιζαν ότι είχε εξαφανιστεί,

Η ερασιτέχνης φωτογράφος Άνχελ Iντάλγκο, μοιράστηκε πρόσφατα στο Instagram στιγμιότυπα από τη συνάντησή της με ένα πλάσμα που περιγράφεται ως «Το Λευκό Φάντασμα του Μεσογειακού Δάσους».

Η 29χρονη έγραψε: «Σε μια νέα περιοχή όπου άρχισα να παρακολουθώ πριν από λίγους μήνες, ενώ εξέταζα μια από τις κάμερες μου, παρατήρησα κάτι που δεν μπορούσα να πιστέψω... Από τότε, αφιέρωσα όλο τον διαθέσιμο χρόνο μου σε αυτό. Έπρεπε να δω αυτό το θαύμα με τα μάτια μου.

Η φωτογράφος περιγράφει ότι παραμόνευε επί μήνες το πλάσμα και όταν συναντήθηκαν ένιωσε δέος.

«Η συνάντηση με αυτό το αιλουροειδές ήταν μια αξέχαστη ανάμνηση για μένα και με έκανε να σκεφτώ τη σημασία της φύσης και της διατήρησης...

«Ελπίζω αυτή η μεγάλη ιστορία να εμπνεύσει κάποιους να εκτιμήσουν και να προστατεύσουν τη φυσική ομορφιά του κόσμου γύρω μας».

Ο λύγκας, ο οποίος έχει μια σπάνια γενετική πάθηση που ονομάζεται λευκισμός, στερείται χρωστικής ουσίας στη γούνα του, δίνοντάς του μια στοιχειωτικά χλωμή εμφάνιση - αλλά σε αντίθεση με τα αλμπίνο ζώα, εξακολουθεί να διατηρεί τα διαπεραστικά μάτια του.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο Ahora Jaén, η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη (22 Οκτωβρίου) στην επαρχία Jaén. Οι αρχές κράτησαν μυστική την ακριβή τοποθεσία, καθώς ο λύγκας εθεάθη να περιφέρεται χωρίς κολάρο παρακολούθησης - κάτι που επιβεβαιώνει ότι είναι εντελώς άγριος.