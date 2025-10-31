Κατά 77% έπεσε η επισκεψιμότητα του Pornhub, μετά την απαγόρευση σε ανηλίκους στη Βρετανία

Η πλατφόρμα Pornhub ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των χρηστών από το Ηνωμένο Βασίλειο που επισκέπτονται τον ιστότοπό της έχει μειωθεί κατά 77% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, οπότε τέθηκαν σε ισχύ αυστηρότεροι έλεγχοι ηλικίας για ιστότοπους με σεξουαλικό περιεχόμενο, βάσει του Νόμου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act).

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ιστότοποι που αγνοούν τις νέες απαιτήσεις ωφελούνται, προσελκύοντας επισκέπτες που αποφεύγουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης.

Αν και το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό της Pornhub, δεδομένα της Google δείχνουν πως οι αναζητήσεις για το Pornhub έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος.

Η μείωση αυτή ωστόσο, μπορεί να οφείλεται είτε σε περιορισμό της χρήσης πορνογραφικού περιεχομένου είτε στο γεγονός ότι πολλοί χρήστες επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης, όπως μέσω VPN, που αποκρύπτουν την τοποθεσία.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Similarweb, το Pornhub παραμένει ο πιο δημοφιλής πορνογραφικός ιστότοπος στον κόσμο και ο 19ος πιο δημοφιλής ιστότοπος συνολικά στο διαδίκτυο.

Έλεγχοι ηλικίας μέσω αναγνώρισης προσώπου

Με βάση το Online Safety Act (OSA), οποιοσδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους πρέπει πλέον να αποδεικνύει ότι είναι άνω των 18 ετών, μέσω μεθόδων όπως αναγνώριση προσώπου ή άλλες ηλεκτρονικές επαληθεύσεις.

Η δήλωση της Pornhub αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι οι Βρετανοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μετά την εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με την Ofcom, η επισκεψιμότητα σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου μειώθηκε κατά σχεδόν ένα τρίτο μέσα στους τρεις μήνες μετά τις 25 Ιουλίου. Ο ρυθμιστής υποστηρίζει ότι ο νόμος εκπληρώνει τον βασικό του στόχο, δηλαδή να αποτρέψει τα παιδιά από το να «πέφτουν τυχαία πάνω σε πορνογραφικό υλικό χωρίς να το αναζητούν».

«Οι νέοι μας κανόνες βάζουν τέλος στην εποχή του “τυφλού ως προς την ηλικία” διαδικτύου, όπου πολλοί ιστότοποι και εφαρμογές δεν έκαναν ουσιαστικούς ελέγχους για το αν ανήλικοι χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες τους», ανέφερε εκπρόσωπος της Ofcom.

Άνοδος της χρήσης VPN

Η Ofcom δήλωσε στο BBC ότι ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν VPN στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε το 1,5 εκατομμύριο ημερησίως τον Ιούλιο, αμέσως μετά την εφαρμογή του νόμου, αν και έκτοτε έχει μειωθεί πάλι, σε περίπου 1 εκατομμύριο.

Παράλληλα, έρευνα της Cybernews κατέγραψε πάνω από 10,7 εκατομμύρια λήψεις εφαρμογών VPN στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω των καταστημάτων Google Play και Apple App Store μέσα στο 2025.

Η Δρ. Hanne Stegeman από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ δήλωσε στο BBC:

«Είναι πιθανό όσοι δεν θέλουν να επαληθεύσουν την ηλικία ή την ταυτότητά τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε σεξουαλικό περιεχόμενο — για λόγους ιδιωτικότητας — να χρησιμοποιούν VPN για να το παρακάμψουν».

Επειδή η τοποθεσία των επισκεπτών καθορίζεται συνήθως μέσω διεύθυνσης IP, οι αριθμοί της Pornhub μπορεί να είναι ανακριβείς όταν ένα μέρος των χρηστών χρησιμοποιεί VPN.

Ο ερευνητής Aras Nazarovas της Cybernews δήλωσε επίσης ότι οι Βρετανοί «μπορούν και όντως χρησιμοποιούν VPN». «Μετά την ενεργοποίηση των ελέγχων ηλικίας, οι εφαρμογές VPN εκτοξεύτηκαν στην κορυφή του App Store του Ηνωμένου Βασιλείου και ένας πάροχος είδε αύξηση 1.800% στις λήψεις», είπε.

«Έτσι, ένα μέρος του “χαμένου” βρετανικού κοινού του Pornhub δεν εξαφανίστηκε - απλώς επαναταξινομήθηκε ως μη βρετανική επισκεψιμότητα».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «το υπόλοιπο» πιθανότατα αντιστοιχεί σε χρήστες που στράφηκαν σε ιστότοπους χωρίς ελέγχους ηλικίας.

«Ανεφάρμοστοι κανόνες» λέει το Pornhub

Η Alex Kekesi, στέλεχος της Aylo, μητρικής εταιρείας της Pornhub, δήλωσε στο BBC ότι οι νέοι κανόνες είναι ανεφάρμοστοι στην πράξη. Όπως είπε, η Ofcom αντιμετωπίζει ένα «ανυπέρβλητο έργο», καθώς πρέπει να ελέγξει περίπου 240.000 ιστότοπους ενηλίκων, που προσελκύουν 8 εκατομμύρια Βρετανούς χρήστες τον μήνα. Μέχρι στιγμής, ο ρυθμιστής έχει κινηθεί εναντίον λιγότερων από 70 ιστότοπων για μη συμμόρφωση.

Η Ofcom απάντησε ότι ιεραρχεί τις έρευνές της με βάση το ρίσκο και τον όγκο χρηστών κάθε ιστότοπου.

Η Kekesi ανέφερε ακόμη ότι ορισμένοι ιστότοποι επωφελούνται από τη μη συμμόρφωση. Αν και το BBC δεν έχει επαληθεύσει τον ισχυρισμό, δήλωσε:

«Υπάρχουν ιστότοποι των οποίων η επισκεψιμότητα αυξήθηκε εκθετικά - και είναι ακριβώς αυτοί που δεν τηρούν τους κανόνες».

Η ίδια εξέφρασε ανησυχίες και για το περιεχόμενο αυτών των πλατφορμών, λέγοντας ότι εντόπισε ιστοσελίδα που φαινόταν να ενθαρρύνει αναζητήσεις για κορίτσια κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης. Η Aylo ανέφερε ότι έχει παραδώσει στοιχεία για αυτή και άλλες περιπτώσεις στην Ofcom.

Η ρυθμιστική αρχή υπερασπίστηκε τον τρόπο επιβολής του νόμου, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της επισκεψιμότητας σε έναν ιστότοπο μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενεργοποίησης έρευνας. «Οι ιστότοποι που δεν συμμορφώνονται και εκθέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος στο BBC News.

Σύμφωνα με την Ofcom, οι 10 πιο δημοφιλείς ιστότοποι έχουν ήδη εφαρμόσει μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, καλύπτοντας το 25% των συνολικών επισκέψεων σε πορνογραφικές σελίδες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, πάνω από τα τρία τέταρτα της καθημερινής επισκεψιμότητας στους 100 πιο δημοφιλείς ιστότοπους κατευθύνονται σε εκείνους που έχουν ενεργή επαλήθευση ηλικίας.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε τη ρυθμιστική αρχή, δηλώνοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα». «Όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι χρειάζονται περαιτέρω παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών, δεν θα διστάσουμε να δράσουμε», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Η Kekesi μίλησε στο BBC ενώ βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για συνάντηση με την Ofcom και κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπου παρουσίασε την πρόταση της Pornhub να γίνονται οι έλεγχοι ηλικίας σε επίπεδο συσκευής και όχι από κάθε ιστότοπο ξεχωριστά.

Όπως σημείωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχωρίζει επειδή κατάφερε να πείσει την πλατφόρμα να συμμορφωθεί με τους ελέγχους. Σε άλλες χώρες όπου επιχειρήθηκε το ίδιο, η Pornhub επέλεξε να μπλοκάρει πλήρως την πρόσβαση αντί να τηρήσει τους κανόνες. Η Kekesi εξήγησε ότι η Βρετανία προσφέρει διάφορες μεθόδους επαλήθευσης, επιτρέποντας στην Pornhub να εφαρμόζει λύσεις όπως έλεγχοι μέσω email, χωρίς συλλογή βιομετρικών δεδομένων.

Διέψευσε ότι ο φόβος επιβολής προστίμων ήταν ο κύριος λόγος συμμόρφωσης, επισημαίνοντας το παράδειγμα της Γαλλίας – της δεύτερης μεγαλύτερης αγοράς της πλατφόρμας – όπου η εταιρεία διέκοψε την πρόσβαση αντί να αποδεχθεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστών.

Ο Ian Corby, από τον Σύνδεσμο Παρόχων Επαλήθευσης Ηλικίας (Age Verification Providers Association), απέρριψε την ιδέα των ελέγχων σε επίπεδο συσκευής, αλλά συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρχει ένα «ισότιμο πεδίο» για όλους τους ιστότοπους, με αξιόπιστους και όχι επιφανειακούς ελέγχους.

Η Chelsea Jarvie, ιδρύτρια εταιρείας κυβερνοασφάλειας και υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Strathclyde, δήλωσε στο BBC ότι και οι δύο προσεγγίσεις είναι αναγκαίες - οι έλεγχοι είτε στο επίπεδο των πλατφορμών είτε των συσκευών δεν αποτελούν από μόνοι τους λύση. «Για να είναι πραγματικά ασφαλής κάποιος στο διαδίκτυο, χρειάζονται πολλαπλά επίπεδα ελέγχου σε όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του», υπογράμμισε.

