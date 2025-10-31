Κατά 77% έπεσε η επισκεψιμότητα του Pornhub, μετά την απαγόρευση σε ανηλίκους στη Βρετανία

Από τον Ιούλιο εφαρμόζονται αυστηρότεροι έλεγχοι ηλικίας για ιστότοπους με σεξουαλικό περιεχόμενο  

Newsbomb

Κατά 77% έπεσε η επισκεψιμότητα του Pornhub, μετά την απαγόρευση σε ανηλίκους στη Βρετανία
unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πλατφόρμα Pornhub ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των χρηστών από το Ηνωμένο Βασίλειο που επισκέπτονται τον ιστότοπό της έχει μειωθεί κατά 77% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, οπότε τέθηκαν σε ισχύ αυστηρότεροι έλεγχοι ηλικίας για ιστότοπους με σεξουαλικό περιεχόμενο, βάσει του Νόμου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act).

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ιστότοποι που αγνοούν τις νέες απαιτήσεις ωφελούνται, προσελκύοντας επισκέπτες που αποφεύγουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης.

Αν και το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό της Pornhub, δεδομένα της Google δείχνουν πως οι αναζητήσεις για το Pornhub έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος.
Η μείωση αυτή ωστόσο, μπορεί να οφείλεται είτε σε περιορισμό της χρήσης πορνογραφικού περιεχομένου είτε στο γεγονός ότι πολλοί χρήστες επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης, όπως μέσω VPN, που αποκρύπτουν την τοποθεσία.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Similarweb, το Pornhub παραμένει ο πιο δημοφιλής πορνογραφικός ιστότοπος στον κόσμο και ο 19ος πιο δημοφιλής ιστότοπος συνολικά στο διαδίκτυο.

Έλεγχοι ηλικίας μέσω αναγνώρισης προσώπου

Με βάση το Online Safety Act (OSA), οποιοσδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους πρέπει πλέον να αποδεικνύει ότι είναι άνω των 18 ετών, μέσω μεθόδων όπως αναγνώριση προσώπου ή άλλες ηλεκτρονικές επαληθεύσεις.

Η δήλωση της Pornhub αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι οι Βρετανοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μετά την εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με την Ofcom, η επισκεψιμότητα σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου μειώθηκε κατά σχεδόν ένα τρίτο μέσα στους τρεις μήνες μετά τις 25 Ιουλίου. Ο ρυθμιστής υποστηρίζει ότι ο νόμος εκπληρώνει τον βασικό του στόχο, δηλαδή να αποτρέψει τα παιδιά από το να «πέφτουν τυχαία πάνω σε πορνογραφικό υλικό χωρίς να το αναζητούν».

«Οι νέοι μας κανόνες βάζουν τέλος στην εποχή του “τυφλού ως προς την ηλικία” διαδικτύου, όπου πολλοί ιστότοποι και εφαρμογές δεν έκαναν ουσιαστικούς ελέγχους για το αν ανήλικοι χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες τους», ανέφερε εκπρόσωπος της Ofcom.

Άνοδος της χρήσης VPN

Η Ofcom δήλωσε στο BBC ότι ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν VPN στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε το 1,5 εκατομμύριο ημερησίως τον Ιούλιο, αμέσως μετά την εφαρμογή του νόμου, αν και έκτοτε έχει μειωθεί πάλι, σε περίπου 1 εκατομμύριο.

Παράλληλα, έρευνα της Cybernews κατέγραψε πάνω από 10,7 εκατομμύρια λήψεις εφαρμογών VPN στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω των καταστημάτων Google Play και Apple App Store μέσα στο 2025.

Η Δρ. Hanne Stegeman από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ δήλωσε στο BBC:
«Είναι πιθανό όσοι δεν θέλουν να επαληθεύσουν την ηλικία ή την ταυτότητά τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε σεξουαλικό περιεχόμενο — για λόγους ιδιωτικότητας — να χρησιμοποιούν VPN για να το παρακάμψουν».

Επειδή η τοποθεσία των επισκεπτών καθορίζεται συνήθως μέσω διεύθυνσης IP, οι αριθμοί της Pornhub μπορεί να είναι ανακριβείς όταν ένα μέρος των χρηστών χρησιμοποιεί VPN.

Ο ερευνητής Aras Nazarovas της Cybernews δήλωσε επίσης ότι οι Βρετανοί «μπορούν και όντως χρησιμοποιούν VPN». «Μετά την ενεργοποίηση των ελέγχων ηλικίας, οι εφαρμογές VPN εκτοξεύτηκαν στην κορυφή του App Store του Ηνωμένου Βασιλείου και ένας πάροχος είδε αύξηση 1.800% στις λήψεις», είπε.

«Έτσι, ένα μέρος του “χαμένου” βρετανικού κοινού του Pornhub δεν εξαφανίστηκε - απλώς επαναταξινομήθηκε ως μη βρετανική επισκεψιμότητα».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «το υπόλοιπο» πιθανότατα αντιστοιχεί σε χρήστες που στράφηκαν σε ιστότοπους χωρίς ελέγχους ηλικίας.

«Ανεφάρμοστοι κανόνες» λέει το Pornhub

Η Alex Kekesi, στέλεχος της Aylo, μητρικής εταιρείας της Pornhub, δήλωσε στο BBC ότι οι νέοι κανόνες είναι ανεφάρμοστοι στην πράξη. Όπως είπε, η Ofcom αντιμετωπίζει ένα «ανυπέρβλητο έργο», καθώς πρέπει να ελέγξει περίπου 240.000 ιστότοπους ενηλίκων, που προσελκύουν 8 εκατομμύρια Βρετανούς χρήστες τον μήνα. Μέχρι στιγμής, ο ρυθμιστής έχει κινηθεί εναντίον λιγότερων από 70 ιστότοπων για μη συμμόρφωση.

Η Ofcom απάντησε ότι ιεραρχεί τις έρευνές της με βάση το ρίσκο και τον όγκο χρηστών κάθε ιστότοπου.

Η Kekesi ανέφερε ακόμη ότι ορισμένοι ιστότοποι επωφελούνται από τη μη συμμόρφωση. Αν και το BBC δεν έχει επαληθεύσει τον ισχυρισμό, δήλωσε:
«Υπάρχουν ιστότοποι των οποίων η επισκεψιμότητα αυξήθηκε εκθετικά - και είναι ακριβώς αυτοί που δεν τηρούν τους κανόνες».

Η ίδια εξέφρασε ανησυχίες και για το περιεχόμενο αυτών των πλατφορμών, λέγοντας ότι εντόπισε ιστοσελίδα που φαινόταν να ενθαρρύνει αναζητήσεις για κορίτσια κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης. Η Aylo ανέφερε ότι έχει παραδώσει στοιχεία για αυτή και άλλες περιπτώσεις στην Ofcom.

Η ρυθμιστική αρχή υπερασπίστηκε τον τρόπο επιβολής του νόμου, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της επισκεψιμότητας σε έναν ιστότοπο μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενεργοποίησης έρευνας. «Οι ιστότοποι που δεν συμμορφώνονται και εκθέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος στο BBC News.

Σύμφωνα με την Ofcom, οι 10 πιο δημοφιλείς ιστότοποι έχουν ήδη εφαρμόσει μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, καλύπτοντας το 25% των συνολικών επισκέψεων σε πορνογραφικές σελίδες από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπλέον, πάνω από τα τρία τέταρτα της καθημερινής επισκεψιμότητας στους 100 πιο δημοφιλείς ιστότοπους κατευθύνονται σε εκείνους που έχουν ενεργή επαλήθευση ηλικίας.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε τη ρυθμιστική αρχή, δηλώνοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα». «Όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι χρειάζονται περαιτέρω παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών, δεν θα διστάσουμε να δράσουμε», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Η Kekesi μίλησε στο BBC ενώ βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για συνάντηση με την Ofcom και κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπου παρουσίασε την πρόταση της Pornhub να γίνονται οι έλεγχοι ηλικίας σε επίπεδο συσκευής και όχι από κάθε ιστότοπο ξεχωριστά.

Όπως σημείωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχωρίζει επειδή κατάφερε να πείσει την πλατφόρμα να συμμορφωθεί με τους ελέγχους. Σε άλλες χώρες όπου επιχειρήθηκε το ίδιο, η Pornhub επέλεξε να μπλοκάρει πλήρως την πρόσβαση αντί να τηρήσει τους κανόνες. Η Kekesi εξήγησε ότι η Βρετανία προσφέρει διάφορες μεθόδους επαλήθευσης, επιτρέποντας στην Pornhub να εφαρμόζει λύσεις όπως έλεγχοι μέσω email, χωρίς συλλογή βιομετρικών δεδομένων.
Διέψευσε ότι ο φόβος επιβολής προστίμων ήταν ο κύριος λόγος συμμόρφωσης, επισημαίνοντας το παράδειγμα της Γαλλίας – της δεύτερης μεγαλύτερης αγοράς της πλατφόρμας – όπου η εταιρεία διέκοψε την πρόσβαση αντί να αποδεχθεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστών.

Ο Ian Corby, από τον Σύνδεσμο Παρόχων Επαλήθευσης Ηλικίας (Age Verification Providers Association), απέρριψε την ιδέα των ελέγχων σε επίπεδο συσκευής, αλλά συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρχει ένα «ισότιμο πεδίο» για όλους τους ιστότοπους, με αξιόπιστους και όχι επιφανειακούς ελέγχους.

Η Chelsea Jarvie, ιδρύτρια εταιρείας κυβερνοασφάλειας και υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Strathclyde, δήλωσε στο BBC ότι και οι δύο προσεγγίσεις είναι αναγκαίες - οι έλεγχοι είτε στο επίπεδο των πλατφορμών είτε των συσκευών δεν αποτελούν από μόνοι τους λύση. «Για να είναι πραγματικά ασφαλής κάποιος στο διαδίκτυο, χρειάζονται πολλαπλά επίπεδα ελέγχου σε όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσι Άιζενμπεργκ: Ο ηθοποιός δωρίζει το νεφρό του σε άγνωστο λήπτη - «Είναι ουσιαστικά ακίνδυνο και τόσο απαραίτητο»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας; Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η απάντηση

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή για Φεύγα: Τι απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τους «βολεμένους αγρότες στα μπλόκα»

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και υπ. Μετανάστευσης για την κοινωνική ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή σύλληψη Ιρακινού διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη: Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσικλέτα - Προσέκρουσε σε οχήματα

13:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Aρχαιολόγοι λύνουν το μυστήριο δολοφονίας 2.000 ετών σε τηλεοπτικά γυρίσματα

13:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και άλλους 17 νυν και πρώην υπουργούς

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα – Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στην αντιπολίτευση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ - Αποδεκτό το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για σύγκλιση των Επιτροπών

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρωταθλητές» στην υπερεργασία οι Έλληνες: Ένας στους πέντε δούλεψε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα

13:11LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Η ώρα της πρεμιέρας – Τι θα δούμε

13:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στη βραδινή ζώνη

13:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μηδέν «0»: Ο μεγάλος αόρατος κατασκευαστής των Μαθηματικών - Το σύμβολο που καθόρισε τα πάντα

12:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

12:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χρήστος Παππάς στη δίκη της Χρυσής Αυγής: «Επινοημένος ο τίτλος του υπαρχηγού - Δεν κατάλαβα γιατί βρίσκομαι εδώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet - Tι αποκάλυψε ισραηλινή εταιρεία

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

08:13ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακυρώθηκε λόγω των ακραίων απαιτήσεων της Ρωσίας για την Ουκρανία - Το οργισμένο τηλεφώνημα των ΥΠΕΞ

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και άλλους 17 νυν και πρώην υπουργούς

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα – Πάλεψε για 12 μέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ