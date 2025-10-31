Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο

Ο - πρώην πλέον - πρίγκιπας Άντριου εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζει ο ιστορικός Άντριου Λάουνι

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο

Ο πρίγκιπας Άντριου 

AP
Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνσδορ - όπως ονομάζεται και επίσημα πλέον ο πρώην πρίγκιπας Άντριου - δεν έχει «ηθικά όρια» και εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος για να «γεμίσει τις τσέπες του» και να κυνηγάει γυναίκες, αποκάλυψε ο βασιλικός ιστορικός Άντριου Λάουνι την Πέμπτη (30/10).

Μιλώντας σε podcast της Daily Mail, ο Λάουνι υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ταϊλάνδη που χρηματοδοτήθηκε από τους φορολογούμενους, ο πρώην πρίγκιπας έφερε 40 ιερόδουλες στο πεντάστερο ξενοδοχείο του σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Ο Λάουνι είναι συγγραφέας της μη εξουσιοδοτημένης βιογραφίας με τίτλο: The Rise and Fall of the House of York, η οποία καταγράφει τη λαμπερή ζωή και τη θεαματική πτώση του Άντριου.

Britain Royals

Η Σάρα Φέργκιουσον και ο Πρίγκιπας Άντριου.

AP

Διακοπές με χρήματα των φορολογούμενων

Ο συγγραφέας δήλωσε πως ο -τότε- πρίγκιπας Κάρολος είχε συμβουλέψει κατά της απόδοσης του ρόλου του εμπορικού απεσταλμένου στον αδελφό του το 2001, προειδοποιώντας ότι απλά θα «κυνηγούσε γυναίκες και θα έπαιζε γκολφ».

Ο Λάουνι ισχυρίστηκε ότι οι συμβουλές του πρίγκιπα Καρόλου δεν εισακούστηκαν από τον τότε πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον σύμμαχό του Πίτερ Μάντελσον. Έτσι, εν μέσω αυτού που ο Λάουνι περιγράφει ως «κρίση μέσης ηλικίας», ο Άντριου ξεκίνησε μια σειρά ταξιδιών που χρηματοδοτήθηκαν από τους φορολογούμενους και που λειτουργούσαν και ως διακοπές.

«Το 2001, ο Άντριου είναι 41 ετών, περνάει κρίση μέσης ηλικίας και αρχίζει να κυνηγάει πολλές γυναίκες. Χρησιμοποιεί ως δικαιολογία τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου, που πληρώνεται από τους φορολογούμενους, για να κάνει αυτά τα ταξίδια. Πάντα βάζει δύο εβδομάδες "ιδιωτικού χρόνου". Έτσι, πληρώνουμε για τις διακοπές του και μετά φεύγει και κάνει διάφορα πράγματα», δήλωσε ο συγγραφέας.

«40 ιερόδουλες σε διάστημα τεσσάρων ημερών»

«Υπήρξε ένα διάσημο ταξίδι στην Ταϊλάνδη - για τους εορτασμούς των γενεθλίων του βασιλιά. Ο Άντριου εκπροσωπεί τη χώρα του και επιμένει να μείνει σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων αντί για την πρεσβεία, όπως έκανε πάντα», πρόσθεσε.

«Ο Άντριου έφερε στο ξενοδοχείο 40 ιερόδουλες σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Όλα αυτά έγιναν δυνατά χάρη σε διπλωμάτες και άλλους», αποκάλυψε.

Ερωτώμενος για τον ισχυρισμό αυτό, ο ιστορικός υποστήριξε ότι έχει επαληθευτεί από πολλαπλές πληγές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανταποκριτή του Reuters καθώς και ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης.

πρίγκιπας-άντριου-ταϊλάνδη

Χειραψία του πρίγκιπα Άντριου με τον διάδοχο της Ταϊλάνδης στις 31 Αυγούστου 2007.

AP/Lai Seng Sin

Προώθηση ιδιοτελών συμφερόντων

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία για να αφαιρέσει από τον Άντριου τον τίτλο του Πρίγκιπα και του έστειλε επίσημη ειδοποίηση να εκκενώσει το Royal Lodge.

Πέρα από το σεξ, ο Λάουνι είπε ότι η «πραγματική ανησυχία» του για τον Άντριου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος ήταν ότι χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προωθήσει τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ζήτησε από το Εθνικό Αρχείο να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του σχετικά με τη θητεία του πρίγκιπα ως εμπορικού απεσταλμένου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «συνωμοσία σιωπής» γύρω από τον Άντριου.

«Ο Άντριου έστελνε μια λίστα με άτομα που ήθελε να συναντήσει για τα προσωπικά του επιχειρηματικά συμφέροντα», ισχυρίστηκε ο ιστορικός.

«Ή τα συμφέροντα ενός άνδρα ονόματι Ντέιβιντ Ρόουλαντς, με τον οποίο είχε επιχειρηματική συνεργασία», πρόσθεσε.

«Για παράδειγμα, ο Άντριου κατάφερε να αποκτήσει μια τραπεζική άδεια για τον Ρόουλαντς στη Μέση Ανατολή», υποστήριξε.

Ανάγκη για διαφάνεια

Όταν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον βασιλιά σχετικά με τον Άντριου, ο Λάουνι είπε ότι ήθελε «λιγότερη μυστικότητα και περισσότερη διαφάνεια» από την βασιλική οικογένεια.

Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε πριν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αφαιρέσει επίσημα τους τίτλους του Άντριου.

Ο Λάουνι δήλωσε: «Ο Άντριου δυσφημεί ολόκληρο τον θεσμό. Υπονομεύει όλο το καλό έργο που κάνει η υπόλοιπη οικογένεια. Αν είχε γίνει σωστή εξέταση των πεπραγμένων του Άντριου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου, μερικά από αυτά τα προβλήματα ίσως να μην είχαν συμβεί. Νομίζω ότι η οικογένεια θα κέρδιζε πολύ σεβασμό αν τον έδιωχναν»

«Ας πάει, αν χρειαστεί, στη φυλακή. Αυτό θα δείξει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε ως προς την πιθανότητα ο πρώην δούκας του Γιορκ να αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες για το παρελθόν του.

«Μιλώ ως μοναρχικός που θέλει να επιβιώσει η μοναρχία. Αλλά δεν θέλω να επιβιώσει αν αυτοί οι διεφθαρμένοι και ανέντιμοι βασιλείς έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς έλεγχο», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

