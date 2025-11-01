Μεγάλη ανακάλυψη στη Δανία: Στο «φως» χριστιανικοί τάφοι 900 ετών

Στο κέντρο της πόλης Άαρχους στη Δανία, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν 77 σκελετούς που χρονολογούνται πριν από περίπου 900 χρόνια και δείχνουν μία περίοδο μετάβασης ανάμεσα σε δύο διαφορετικά πολιτισμικά και θρησκευτικά συστήματα.

Οι ταφές εντοπίστηκαν στον χώρο της εκκλησίας του Αγίου Όλαφ, που χτίστηκε τον 12ο αιώνα και συνδέεται με τις πρώτες ενδείξεις εγκατάστασης της χριστιανικής κοινότητας στην περιοχή.

Η διάταξη των σωμάτων με τα κεφάλια προς τη δύση και τα πόδια προς την ανατολή αποτελεί ένδειξη πρακτικής χριστιανικής ταφής, ενώ, η απουσία αντικειμένων και διάφορων άλλων αντικειμένων στους τάφους διαφοροποιεί τις ταφές αυτές από τις παλαιότερες παραδόσεις των Βίκινγκς.

«Το νεκροταφείο σηματοδοτεί την είσοδο του Χριστιανισμού στην πόλη στο τέλος της εποχής των Βίκινγκ και την αρχή του Μεσαίωνα, μία μετάβαση που αντικατοπτρίζεται καθαρά στα ταφικά έθιμα», ανέφερε ο αρχαιολόγος Μαντς Ραβν, του Μουσείου Moesgaard.

Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι ορισμένα στοιχεία των προγενέστερων θρησκευτικών εθίμων συνέχισαν να υπάρχουν για κάποιο διάστημα, πράγμα που δείχνει πως η αλλαγή σε νέα πνευματικά πρότυπα δεν ήταν απότομη αλλά σταδιακή.

Οι επιστήμονες του μουσείου θα εξετάσουν τους σκελετούς και δείγματα από τα οστά θα υποβληθούν σε ραδιοχρονολόγηση.