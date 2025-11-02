Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες

«Όταν είδα τα τραύματα στο πρόσωπό της, πίστεψα ότι θα πεθάνει», ανέφερε η μητέρα του κοριτσιού

Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες
Μια τετράχρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού δέχθηκε άγρια επίθεση από pit bull σκύλο.

Η Αλέξις Χάιαμ περπατούσε με την κόρη της, Καρίνα Παλαδίνο, στο Μέντορ του Οχάιο, όταν ο σκύλος τους πλησίασε χωρίς να φαίνεται κάπου ο ιδιοκτήτης του. Σύμφωνα με την 31χρονη μητέρα, το ζώο όρμησε ξαφνικά, άρπαξε το πρόσωπο της μικρής και την έριξε στο έδαφος.

Η Αλέξις, εργαζόμενη στον τομέα φροντίδας, προσπάθησε να απομακρύνει το πίτμπουλ χρησιμοποιώντας το μπουκάλι νερού και μια γλάστρα. «Σκέφτηκα πως αν τη δαγκώσει άλλη μία φορά, θα τη σκοτώσει», δήλωσε στο NeedToKnow.

Καθώς προσπαθούσε να τραβήξει την κόρη της, ο σκύλος δάγκωσε το αριστερό της χέρι. Με το δεξί της χέρι σήκωσε την Καρίνα για να την προστατέψει, ενώ το ζώο συνέχιζε να τη δαγκώνει.

Η 4χρονη υποβλήθηκε άμεσα σε επανορθωτική χειρουργική επέμβαση, ενώ η μητέρα της χρειάστηκε ράμματα στο χέρι. «Όταν είδα τα τραύματα στο πρόσωπό της, πίστεψα ότι θα πεθάνει. Ήμουν τρομοκρατημένη», είπε.

Η Καρίνα είναι πλέον βαθιά τραυματισμένη ψυχολογικά — φοβάται να βγει έξω, ουρλιάζει και κλείνει τα αυτιά της όταν ακούει σκύλο να γαβγίζει. Μητέρα και κόρη υποφέρουν από εφιάλτες και η Αλέξις δηλώνει πώς όλη μέρα «γυρνά» στο μυαλό της η στιγμή της επίθεσης στην κόρη της.

Για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα και την απώλεια εισοδήματος, δημιούργησε σελίδα GoFundMe, όπου αναφέρεται: «Αυτή ήταν η πιο οδυνηρή και τρομακτική εμπειρία της ζωής τους. Αντιμετωπίζουν απροσδόκητα ιατρικά κόστη, χαμένο χρόνο εργασίας και μια μακρά συναισθηματική ανάρρωση».

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν η αστυνομία ερευνά το περιστατικό. Σύμφωνα με την Αλέξις, ο σκύλος που επιτέθηκε στην Καρίνα έχει θανατωθεί.

