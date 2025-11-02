Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη

«Βρέθηκαν τα μόνα δύο «ενεργά» σπερματοζωάρια ενός 39χρονου άνδρα και 13 ημέρες αργότερα η σύντροφός του ήταν έγκυος».

Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet αποκάλυψε πώς η τεχνητή νοημοσύνη «ανακάλυψε» δύο κινητά σπερματοζωάρια στο σπέρμα ενός άνδρα που έπασχε από σοβαρή αζωοσπερμία. Χάρη σε μια συγκεκριμένη τεχνική, συλλέχθηκαν και εγχύθηκαν στα ωάρια της συντρόφου.

Δεκαεννέα χρόνια υπογονιμότητας, δεκαεννέα κύκλοι ωοληψίας σε τέσσερα διαφορετικά κέντρα σε διάστημα έντεκα ετών, συμπεριλαμβανομένων κύκλων κρυοσυντήρησης λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας σπέρματος. Και οι ελπίδες τους να αποκτήσουν παιδί ήταν πλέον ελάχιστες. Μέχρι που το ζευγάρι - ένας 39χρονος άνδρας με σοβαρή αζωοσπερμία (σχεδόν πλήρης απουσία σπέρματος) και μια 37χρονη γυναίκα με πολύ περιορισμένο ωοθηκικό απόθεμα - υποβλήθηκαν σε μια καινοτόμο θεραπεία που περιελάμβανε επίσης τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης .

Το επιστημονικό περιοδικό The Lancet, το οποίο δημοσίευσε τη μελέτη την 1η Νοεμβρίου 2025, αναφέρει τη μοναδική περίπτωση επιτυχούς γονιμοποίησης στον κόσμο σε περίπτωση σοβαρής υπογονιμότητας με την υποστήριξη μιας σειράς καινοτόμων τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. Η έρευνα διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Κέντρο Γονιμότητας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, υπό τη διεύθυνση του Ζεβ Γουίλιαμς, υπό τον συντονισμό του Χέμαντ Σουριαουάνσι. «Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη αναφερόμενη κλινική εγκυμοσύνη που επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας σπερματοζωάρια που αναγνωρίστηκαν και ανακτήθηκαν από μια μικρορευστολογική πλατφόρμα καθοδηγούμενη από τεχνητή νοημοσύνη», εξήγησαν οι Γουίλιαμς και Σουριαουάνσι.

Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, αναπτύχθηκε το σύστημα Sperm Tracking and Recovery (STAR), «μια πλατφόρμα που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και είναι ικανή να αναγνωρίζει και να απομονώνει σπάνιο σπέρμα σε πραγματικό χρόνο σε δείγματα σπέρματος που προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως αζωοσπερμικά», σύμφωνα με το The Lancet . Αυτό το πλήρως αυτοματοποιημένο και μη επεμβατικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει την πρόσβαση στη βιολογική πατρότητα για άτομα με σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα.

«Ένα δείγμα σπέρματος μπορεί να φαίνεται εντελώς φυσιολογικό, αλλά όταν το κοιτάξετε στο μικροσκόπιο, θα βρείτε απλώς μια θάλασσα από κυτταρικά υπολείμματα, χωρίς ορατά σπερματοζωάρια», δήλωσε ο Williams, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Εξαιτίας αυτού, «πολλά ζευγάρια με ανδρική υπογονιμότητα λένε ότι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να αποκτήσουν ένα βιολογικό παιδί».

Η μέθοδος STAR χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάλυσης εικόνας υψηλής ισχύος ικανή να αποκτήσει πάνω από 8 εκατομμύρια εικόνες σε λιγότερο από μία ώρα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, τα βιώσιμα σπερματοζωάρια αναγνωρίζονται και κατευθύνονται σε ένα τσιπ με κανάλια λεπτότερα από μια τρίχα.

Σε λίγα μόνο χιλιοστά του δευτερολέπτου, ένα ρομπότ εξάγει απαλά το σπέρμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός εμβρύου ή να αποθηκευτεί σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για μελλοντική χρήση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ζευγαριού, ενώ η εξέταση του εκσπερματωμένου σπέρματος δεν αποκάλυψε σπερματοζωάρια, το σύστημα Star ανέλυσε 2,5 εκατομμύρια εικόνες σε περίπου 2 ώρες και εντόπισε επτά σπερματοζωάρια: δύο κινητά και πέντε μη κινητά.

«Τα κινητά σπερματοζωάρια», αναφέρει το επιστημονικό περιοδικό, «εγχύθηκαν σε δύο ώριμα ωάρια (ένα φρέσκο ​​και ένα αποψυγμένο), τα οποία και τα δύο αναπτύχθηκαν στο εμβρυϊκό στάδιο».

Δύο επιπλέον ωάρια, στα οποία εγχύθηκε μη κινητό σπέρμα, δεν παρουσίασαν εξέλιξη.

Και τα δύο έμβρυα μεταφέρθηκαν την τρίτη ημέρα. Δεκατρείς ημέρες αργότερα, η ασθενής είχε το πρώτο της θετικό τεστ εγκυμοσύνης: την όγδοη εβδομάδα, ο υπέρηχος έδειξε φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και καρδιακό ρυθμό 172 παλμούς ανά λεπτό.

Τώρα το μόνο που απομένει είναι να επαληθευτεί η εγκυρότητα αυτής της τεχνικής σε μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων.

