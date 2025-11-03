Τυφώνας Melissa: Πακέτο 21,5 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια από ΕΕ σε Βενεζουέλα και Αϊτή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη διάθεση 21,5 εκατομμυρίων ευρώ σε νέα ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση κρίσεων στη Βενεζουέλα, την Αϊτή και τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Melissa στην Καραϊβική.

Συγκεκριμένα, 14,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τους πληγέντες της κρίσης στη Βενεζουέλα, 5 εκατ. ευρώ για επείγουσα ανταπόκριση σε Τζαμάικα, Κούβα και Αϊτή, και 2 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη εκτοπισμένων και κοινοτήτων που πλήττονται από τη βία στην Αϊτή.

Παράλληλα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, παρέχουν τρόφιμα, ιατρική βοήθεια, καθαρό νερό, καταλύματα και αποστολές διάσωσης.

