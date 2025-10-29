Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπά την Κούβα μετά τις μεγάλες καταστροφές στην Τζαμάικα

Ο «Μελίσσα» χαρακτηρίζεται ως ο πιο ισχυρός τροπικός κυκλώνας που έπληξε την Τζαμάικα τους τελευταίους δύο αιώνες 

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπά την Κούβα μετά τις μεγάλες καταστροφές στην Τζαμάικα
Ο τυφώνας «Μελίσσα» έπληξε με πρωτοφανή σφοδρότητα την Τζαμάικα, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες καταστροφές από τους σφοδρούς ανέμους και τις ακραίες βροχοπτώσεις, προκαλώντας απώλειες και εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο «Μελίσσα» χαρακτηρίζεται ως ο πιο ισχυρός τροπικός κυκλώνας που έπληξε την Τζαμάικα τους τελευταίους δύο αιώνες και θεωρείται από τους ισχυρότερους τυφώνες στην ιστορία. Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Andrew Holness, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δίνοντας στις αρχές επιπλέον εξουσίες, όπως υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης, για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Στην Τζαμάικα έχουν αναφερθεί πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές, ξεριζωμένα δέντρα και σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες και δημόσια κτίρια, ενώ πάνω από 530.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Περίπου 15.000 κάτοικοι έχουν πάει σε καταφύγια ασφαλείας. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Τζαμάικα και ακόμη τέσσερις στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία από τις πλημμύρες που συνδέονται με την καταιγίδα.

Τυφώνας Μελίσσα: «Εκτεταμένες ζημιές και στην Κούβα»

Ο «Μελίσσα» πέρασε στην Κούβα ως τυφώνας κατηγορίας 3, με ανέμους ταχύτητας έως 195 χλμ/ώρα, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, ο οποίος κάλεσε τον πληθυσμό να παραμείνει σε ασφαλή καταφύγια και να μην πανικοβληθεί εν μέσω της επικίνδυνης κατάστασης. Περίπου 735.000 κάτοικοι της ανατολικής Κούβας έχουν εκκενώσει τις εστίες τους.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η εντατικοποίηση του τυφώνα «Μελίσσα», με τους ανέμους να αυξάνονται σχεδόν κατά διπλάσιο μέγεθος μέσα σε μία ημέρα, αποτελεί σύμπτωμα της ταχείας θέρμανσης των ωκεανών, μέρος της ευρύτερης κλιματικής κρίσης που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης εκμετάλλευσης των πολιτών εν μέσω κρίσης. Η κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς ο τυφώνας κατευθύνεται προς τις Μπαχάμες, με προειδοποίηση για πιθανές επιπλέον καταστροφές.

Ο ισχυρότερος τυφώνας στην ιστορία της Τζαμάικα

Ο τυφώνας Μελίσσα, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ τη χώρα, χτύπησε με ανέμους που έφταναν τα 298 χλμ/ώρα – πιο δυνατούς ακόμη και από αυτούς του τυφώνα Κατρίνα που ισοπέδωσε τη Νέα Ορλεάνη το 2005. Δημοσιογράφος της Jamaica Gleaner περιέγραψε τη νύχτα ως «έντονη και αγχωτική», με ασταμάτητη βροχή και θυελλώδεις ανέμους, ενώ κάτοικοι ανέφεραν πλημμύρες που έφτασαν μέχρι τις στέγες διώροφων σπιτιών.

Στην ενορία του Σεντ Ελίζαμπεθ, η κατάσταση είναι δραματική. Ο τοπικός υπουργός Διακυβέρνησης, Ντέσμοντ Μακένζι, δήλωσε πως «ολόκληρη η περιοχή είναι κάτω από το νερό», με οικογένειες παγιδευμένες στα σπίτια τους. Στο χωριό Κάρλαϊλ, η 73χρονη αγρότισσα Βέρνα Τζίνους έχασε τη στέγη του σπιτιού της την ώρα που βρισκόταν μέσα με τα παιδιά και το εγγόνι της. Η αδελφή της, που ζει στη Βρετανία, είπε στο BBC πως την άκουσε να «κλαίει με λυγμούς, φωνάζοντας ότι όλα τελείωσαν».

Η περιοχή του Σεντ Ελίζαμπεθ, γνωστή ως το «σιτοβολώνας» της Τζαμάικα, έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα, καθώς οι πλημμύρες κατέστρεψαν σοδειές και χωράφια. Πολλοί αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα.

Προειδοποιήσεις για κροκόδειλους και καρχαρίες

Στο βορρά, το τουριστικό κέντρο του Μοντέγκο Μπέι έχει πλημμυρίσει, με τον δήμαρχο να περιγράφει μια πόλη «κομμένη στα δύο από τα νερά». Οι δρόμοι είναι αδιάβατοι, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό και οι ζημιές στον τουρισμό θεωρούνται τεράστιες. Οι αρχές προειδοποίησαν ακόμη και για τον κίνδυνο εμφάνισης κροκοδείλων σε κατοικημένες περιοχές λόγω της ανόδου των υδάτων, ενώ πλάνα δείχνουν ακόμα και καρχαρίες!

Χιλιάδες τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Η Πία Σεβαλιέ από το Κέιμπριτζ είπε στο BBC πως «οι πόρτες και τα παράθυρα έτριζαν σαν να έσπαγαν», ενώ ένας άλλος επισκέπτης, ο Γουέιν Γκίμπσον από την Αγγλία, δήλωσε ότι έχει καταφύγει με την οικογένειά του σε κοινοτικό κτίριο για ασφάλεια.

Το πρωί της Τετάρτης, ο τυφώνας Μελίσσα είχε ήδη περάσει στην Κούβα, αφήνοντας πίσω του μια Τζαμάικα βουβή και κατεστραμμένη. Αν και έχει εξασθενήσει σε κατηγορία 3, οι άνεμοι εξακολουθούν να ξεπερνούν τα 200 χλμ/ώρα. Η χώρα διαθέτει ένα λεγόμενο “catastrophe bond”, μια μορφή ασφάλισης που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη, όμως το ερώτημα είναι πώς θα επιβιώσουν οι κάτοικοι μέχρι τότε.

Ο πρωθυπουργός Χόλνες δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό που ζούμε είναι άνευ προηγουμένου. Ο δρόμος προς την αποκατάσταση θα είναι μακρύς.»

