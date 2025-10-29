Τζαμάικα:Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

Ο τυφώνας Μελίσσα, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ τη χώρα, χτύπησε με ανέμους που έφταναν τα 298 χλμ/ώρα – πιο δυνατούς ακόμη και από αυτούς του τυφώνα Κατρίνα που ισοπέδωσε τη Νέα Ορλεάνη το 2005

Τζαμάικα:Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις
Η συνηθισμένη μουσική που συνοδεύει τη ζωή στην Τζαμάικα έχει σωπάσει. Το πρωί της Τετάρτης, οι περισσότεροι κάτοικοι ξύπνησαν χωρίς ρεύμα, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα του νησιού παραμένουν βυθισμένα στο σκοτάδι. Στα δυτικά, ολόκληρες περιοχές έχουν καλυφθεί από νερά και σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τους θυελλώδεις ανέμους του τυφώνα Μελίσσα, που σάρωσε το νησί με καταστροφική δύναμη.

Καθώς οι άνεμοι και η βροχή μαινόταν όλη τη νύχτα, ένας τοπικός αξιωματούχος περιέγραψε την εικόνα ως «σαν σκηνή από ταινία αποκάλυψης», όπως αναφέρει το BBC. Οι επικοινωνίες έχουν καταρρεύσει, και το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής παραμένει άγνωστο. Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες κήρυξε την Τζαμάικα «περιοχή καταστροφής», προειδοποιώντας για «εκτεταμένες ζημιές» σε νοσοκομεία, κατοικίες και επιχειρήσεις.

Jamaica Extreme Weather

Παρότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, ο δήμαρχος του Μοντέγκο Μπέι, Ρίτσαρντ Βέρνον, δήλωσε στο BBC πως το πρώτο του μέλημα με το ξημέρωμα θα είναι «να δούμε αν όλοι είναι ζωντανοί».

Ο ισχυρότερος τυφώνας στην ιστορία της Τζαμάικα

Ο τυφώνας Μελίσσα, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ τη χώρα, χτύπησε με ανέμους που έφταναν τα 298 χλμ/ώρα – πιο δυνατούς ακόμη και από αυτούς του τυφώνα Κατρίνα που ισοπέδωσε τη Νέα Ορλεάνη το 2005. Δημοσιογράφος της Jamaica Gleaner περιέγραψε τη νύχτα ως «έντονη και αγχωτική», με ασταμάτητη βροχή και θυελλώδεις ανέμους, ενώ κάτοικοι ανέφεραν πλημμύρες που έφτασαν μέχρι τις στέγες διώροφων σπιτιών.

Στην ενορία του Σεντ Ελίζαμπεθ, η κατάσταση είναι δραματική. Ο τοπικός υπουργός Διακυβέρνησης, Ντέσμοντ Μακένζι, δήλωσε πως «ολόκληρη η περιοχή είναι κάτω από το νερό», με οικογένειες παγιδευμένες στα σπίτια τους. Στο χωριό Κάρλαϊλ, η 73χρονη αγρότισσα Βέρνα Τζίνους έχασε τη στέγη του σπιτιού της την ώρα που βρισκόταν μέσα με τα παιδιά και το εγγόνι της. Η αδελφή της, που ζει στη Βρετανία, είπε στο BBC πως την άκουσε να «κλαίει με λυγμούς, φωνάζοντας ότι όλα τελείωσαν».

Η περιοχή του Σεντ Ελίζαμπεθ, γνωστή ως το «σιτοβολώνας» της Τζαμάικα, έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα, καθώς οι πλημμύρες κατέστρεψαν σοδειές και χωράφια. Πολλοί αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα.

APTOPIX Jamaica Extreme Weather

Προειδοποιήσεις για κροκόδειλους και καρχαρίες

Στο βορρά, το τουριστικό κέντρο του Μοντέγκο Μπέι έχει πλημμυρίσει, με τον δήμαρχο να περιγράφει μια πόλη «κομμένη στα δύο από τα νερά». Οι δρόμοι είναι αδιάβατοι, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό και οι ζημιές στον τουρισμό θεωρούνται τεράστιες. Οι αρχές προειδοποίησαν ακόμη και για τον κίνδυνο εμφάνισης κροκοδείλων σε κατοικημένες περιοχές λόγω της ανόδου των υδάτων, ενώ πλάνα δείχνουν ακόμα και καρχαρίες!

Χιλιάδες τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Η Πία Σεβαλιέ από το Κέιμπριτζ είπε στο BBC πως «οι πόρτες και τα παράθυρα έτριζαν σαν να έσπαγαν», ενώ ένας άλλος επισκέπτης, ο Γουέιν Γκίμπσον από την Αγγλία, δήλωσε ότι έχει καταφύγει με την οικογένειά του σε κοινοτικό κτίριο για ασφάλεια.

Το πρωί της Τετάρτης, ο τυφώνας Μελίσσα είχε ήδη περάσει στην Κούβα, αφήνοντας πίσω του μια Τζαμάικα βουβή και κατεστραμμένη. Αν και έχει εξασθενήσει σε κατηγορία 3, οι άνεμοι εξακολουθούν να ξεπερνούν τα 200 χλμ/ώρα. Η χώρα διαθέτει ένα λεγόμενο “catastrophe bond”, μια μορφή ασφάλισης που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη, όμως το ερώτημα είναι πώς θα επιβιώσουν οι κάτοικοι μέχρι τότε.

Jamaica Extreme Weather

Ο πρωθυπουργός Χόλνες δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό που ζούμε είναι άνευ προηγουμένου. Ο δρόμος προς την αποκατάσταση θα είναι μακρύς.»

