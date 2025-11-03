ΗΠΑ: Γυναίκα πυροβόλησε μαϊμού για να προστατέψει τα παιδιά της

Μια μητέρα από το Μισισίπι πυροβόλησε και σκότωσε έναν από τους πιθήκους που δραπέτευσαν από ένα αναποδογυρισμένο φορτηγό την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να προστατεύσει τα μικρά της παιδιά.

Η Τζέσικα Μποντ Φέργκιουσον είπε ότι η ίδια και άλλοι κάτοικοι του Χάιντελμπεργκ βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού μετά την είδηση ότι πιθήκοι — οι οποίοι θεωρούνταν ότι ήταν φορείς επικίνδυνων ασθενειών, αλλά αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι δεν ήταν — κυκλοφορούσαν ελεύθεροι στην περιοχή από την Τρίτη (28/10).

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο 16χρονος γιος της έτρεξε στο σπίτι, ισχυριζόμενος ότι είχε δει ένα από τα ζώα στην αυλή.

A woman fatally shot an escaped monkey in Mississippi. The shooting happened in Heidelberg, MS, and the woman says she feared for her kids' safety. https://t.co/Wjh5AY6dK5 pic.twitter.com/hWbGZNjwrR — ABC30 Fresno (@ABC30) November 3, 2025

Η 35χρονη μητέρα πέντε παιδιών — ηλικίας από 4 έως 16 ετών — είπε ότι πήδηξε από το κρεβάτι, άρπαξε το όπλο και το τηλέφωνό της και βγήκε έξω αφού κάλεσε την αστυνομία.

Πυροβόλησε τη μαϊμού για να προστατέψει τα παιδιά

Περίπου 20 μέτρα μακριά από το σπίτι της, είπε, εντόπισε τη μαϊμού και αποφάσισε να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών της.

«Έκανα ό,τι θα έκανε οποιαδήποτε άλλη μητέρα για να προστατεύσει τα παιδιά της», δήλωσε η Μποντ Φέργκιουσον στο Associated Press.

«Του έριξα μια σφαίρα και εκείνος έμεινε ακίνητος, έριξα ξανά και εκείνος έκανε πίσω και τότε έπεσε», πρόσθεσε.

Με την αστυνομία και την υπηρεσία ελέγχου ζώων να μην έχουν φτάσει ακόμη στο σημείο, η μητέρα πέντε παιδιών είπε ότι αποφάσισε να πυροβολήσει τη μαϊμού, φοβούμενη ότι θα το έσκαγε και θα γινόταν πιθανή απειλή για τα παιδιά σε κάποιο άλλο σπίτι της γειτονιάς.

«Αν χτυπούσε το παιδί κάποιου και εγώ μπορούσα να το είχα σταματήσει, θα ήταν μεγάλο βάρος για εμένα», είπε η Μποντ Φέργκιουσον.

«Είναι κάπως τρομακτικό και επικίνδυνο που τρέχουν εδώ και εκεί, ενώ οι άνθρωποι έχουν παιδιά που παίζουν στις αυλές τους», τόνισε.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Τζάσπερ επιβεβαίωσε ότι ένας ιδιοκτήτης σπιτιού ανακάλυψε έναν από τους πιθήκους στην ιδιοκτησία του το πρωί της Κυριακής, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Το Τμήμα Άγριας Ζωής, Αλιείας και Πάρκων του Μισισιπή έχει αναλάβει τον έλεγχο του ζώου.

Επιθετική συμπεριφορά

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ, οι πίθηκοι rhesus macaque είναι γνωστοί για την επιθετική συμπεριφορά τους, ειδικά υπό ορισμένες συνθήκες.

Ο μέσος ενήλικος πίθηκος αυτού του είδους ζυγίζει συνήθως μεταξύ 4 και 12 κιλών, ανάλογα με το φύλο του. Συχνά προτιμώνται ως αντικείμενα έρευνας, εν μέρει επειδή το γονιδίωμά τους έχει ομοιότητες με αυτό των ανθρώπων.

Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τι προκάλεσε την ανατροπή του φορτηγού, η Τροχαία του Μισισιπή δήλωσε ότι διερευνά το ατύχημα, το οποίο συνέβη περίπου 100 μίλια από την πρωτεύουσα της πολιτείας, Τζάκσον.

Το Tulane τόνισε ότι δεν είναι ιδιοκτήτης των πιθήκων και δεν ήταν υπεύθυνο για τη μεταφορά τους.

*Με πληροφορίες από New York Post

