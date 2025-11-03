Νεπάλ: Επτά νεκροί από χιονοστιβάδα στο όρος Yalung Ri

Το όρος Yalung Ri έχει ύψος 5.600 μέτρα. Θεωρείται βουνό για αρχάριους που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην αναρρίχηση σε ψηλά βουνά.

Μια χιονοστιβάδα σάρωσε ένα καταυλισμό στο όρος Yalung Ri στο Νεπάλ, σκοτώνοντας πέντε ξένους ορειβάτες και δύο Νεπαλέζους οδηγούς, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Shailendra Thapa, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, δήλωσε ότι πέντε άλλα άτομα τραυματίστηκαν στον καταυλισμό βάσης, που βρίσκεται σε υψόμετρο 4.900 μέτρων.

Η εθνικότητα και η ταυτότητα των ξένων ορειβατών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τρεις ήταν Αμερικανοί πολίτες, ένας Καναδός και ένας Ιταλός.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί από την περασμένη εβδομάδα στο Νεπάλ, με χιονοθύελλες να σημειώνονται στις ορεινές περιοχές.

Οι διασώστες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος με τα πόδια. Ένα ελικόπτερο διάσωσης προσπάθησε να φτάσει στον τόπο του ατυχήματος, αλλά οι κακές καιρικές συνθήκες το ανάγκασαν να επιστρέψει. Ο Thapa δήλωσε ότι θα ξαναδοκιμάσει την το πρωί της Τρίτης.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του όρους Έβερεστ. Η άνοιξη είναι η πιο δημοφιλής εποχή για αναρρίχηση, όταν ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτές τις ψηλές κορυφές.

Ωστόσο, εκατοντάδες ξένοι αναρριχητές έρχονται για να αναρριχηθούν σε μικρότερες κορυφές κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, όπου σημειώνονται σημαντικές βροχοπτώσεις, και του χειμώνα.

