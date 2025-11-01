Νεπάλ: Αίσιο τέλος για τρεις γυναίκες που έμειναν 72 ώρες εγκλωβισμένες σε απομονωμένη κοιλάδα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών γυναικών που εγκλωβίστηκαν για τρεις ημέρες σε απομονωμένη κοιλάδα στο Νεπάλ, έπειτα από πεζοπορία που έκαναν στα Ιμαλάια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Telagraph», πρόκειται για δύο Βρετανίδες - την 53χρονη Catherine Jane Wilson και την 44χρονη Emily Jane Coates - και την 65χρονη Mary Reape από την Ιρλανδία.

Οι γυναίκες συμμετείχαν σε μια ομάδα που καθοδηγούσε η καταλανική εταιρεία πεζοποριών «Sacred Himalaya Treks and Expedition».

3 Women Rescued After Being Stranded in Remote Nepalese Valley for 3 Days https://t.co/EnzbahdNqk — People (@people) November 1, 2025

Η περιοχή όπου εγκλωβίστηκαν οι τρεις γυναίκες είναι πάνω από την Κοιλάδα Marpha — γνωστή και ως Κρυμμένη Κοιλάδα — ένα υψίπεδο κάτω από την κορυφή Tukuche στην οροσειρά Dhaulagiri.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η περιοχή είναι γνωστή για τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες της.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η περιοχή του Έβερεστ που εκτείνεται στο Νεπάλ και την Κίνα έκλεισε λόγω έντονης χιονόπτωσης από κυκλωνικούς ανέμους.

Οι πωλήσεις εισιτηρίων σε τουρίστες είχαν σταματήσει από την Τρίτη 28 Οκτωβρίου για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές για παγωμένους δρόμους, που καθιστούσαν δύσκολη την πρόσβαση στην περιοχή.

Unsplash

Προ της διάσωσης, ο Nanda Ram Pariyar, αναπληρωτής επικεφαλής του Mustang, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. «Δεν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή. Δεν είχαμε καμία ένδειξη για το πού να στείλουμε το ελικόπτερο διάσωσης».

Three women from Britain and Ireland and 12 Nepali trekking staff have been stranded for the past three days in a remote valley in Nepal after heavy snowfall https://t.co/P27jOstj4q — The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 30, 2025

Unsplash

Όταν οι γυναίκες εντοπίστηκαν, οι αρχές του Mustang ανέφεραν ότι ήταν «πολύ αδύναμες για να περπατήσουν», αλλά «ήταν πραγματικά χαρούμενες όταν μας είδαν», όπως δήλωσε στην «Telegraph» ο διοικητής λόχου του στρατού, Lt. Col Gaurab Dhoj Khand Thakuri.

Διαβάστε επίσης