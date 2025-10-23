Εντοπισμός και διάσωση 63 μεταναστών δυτικά της Ζακύνθου
Οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος 62 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 63 μεταναστών επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.
Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, που βρισκόταν κοντά στην περιοχή και ενημέρωσε άμεσα τις ελληνικές αρχές.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο και υπό την καθοδήγηση του ΕΚΣΕΔ μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.
