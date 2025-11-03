ΗΠΑ: Μειωμένη κατά 50% η επισιτιστική βοήθεια σε 42 εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς

Ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει τους αναγκαίους πόρους, εφόσον το κρίνουν τα δικαστήρια, λέγοντας ότι «δεν θέλει να πεινούν οι Αμερικανοί».

Πινακίδα για το πρόγραμμα SNAP σε λαϊκή αγορά στο Νάσβιλ το 

A sign about USDA Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), benefits is displayed at a farmers market Friday, Oct. 31, 2025, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)

Η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα (03/11) ότι η επισιτιστική βοήθεια που λαμβάνουν 42 εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί θα είναι μειωμένη τον Νοέμβριο, λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους («shutdown»), που συνεχίζεται εδώ και έναν μήνα.

Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει 4,65 δισεκ. δολάρια από ένα ταμείο εκτάκτων αναγκών για να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα SNAP (πρώην «κουπόνια τροφίμων), καλύπτοντας έτσι περίπου το 50% των αναγκών των επιλέξιμων νοικοκυριών, ανέφερε στέλεχος του υπουργείου Γεωργίας σε δικαστικά έγγραφα.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές διέταξαν την περασμένη εβδομάδα την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει έκτακτους πόρους για να συνεχιστεί το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα έχει έλλειψη πόρων έπειτα από έναν μήνα shutdown του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν καταφέρνουν να συνεννοηθούν για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και επιρρίπτουν τις ευθύνες οι μεν στους δε.

Ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει τους αναγκαίους πόρους, εφόσον το κρίνουν τα δικαστήρια, λέγοντας ότι «δεν θέλει να πεινούν οι Αμερικανοί».

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατηγόρησε την Κυριακή τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ότι «εργαλειοποιούν την πείνα» των 42 εκατομμυρίων δικαιούχων του προγράμματος.

Το πρόγραμμα SNAP κοστίζει 8,5-9 δισεκ. μηνιαίως και αφορά Αμερικανούς το εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τα 1.632 δολάρια τον μήνα, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή τα 2.215 δολάρια για ένα ζευγάρι, στις περισσότερες περιοχές.

