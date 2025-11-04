Πύργος των Κόμηδων: Απεγκλωβίστηκε εργάτης από τα συντρίμμια – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Απεγκλωβίστηκε ζωντανός, αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/11) ο εργάτης που παρέμεινε κάτω από τα ερείπια επί έντεκα ώρες, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του πύργου των Κόμηδων, που σημειώθηκε το πρωί κέντρο της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών, με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία. Η κατάστασή του, όμως, είναι κρίσιμη με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σωλήνες που «ρούφηξαν» μεγάλο μέρος από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες, με μεγάλη προσοχή, έσκαψαν και με γυμνά χέρια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρώτα κατέρρευσε ένα στήριγμα του Πύργου των Κόμηδων, κοντά στο Κολοσσαίο - το οποίο είχε προστεθεί κατά την δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα - και στην συνέχεια μια σοφίτα.