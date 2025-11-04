Ουκρανία: Μία νεκρή και 17 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, από ρωσικές επιθέσεις

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 17 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων τα ξημερώματα της Τρίτης (04/11) στις περιοχές του Ντνίπρο και του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Μία από τις επιθέσεις έπληξε την περιοχή Synelnykove της περιφέρειας Ντνίπρο, όπου ως αποτέλεσμα της επίθεσης έχασε τη ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Πυρκαγιά ξέσπασε σε καφετέριες, κατοικίες και αυτοκίνητα, η οποία όμως κατασβέστηκε γρήγορα.

Επιπλέον, χτυπήθηκε ένα ασθενοφόρο στη Νικόπολη, το οποίο μετέφερε έναν ασθενή σε νοσοκομείο. Τρεις γιατροί τραυματίστηκαν, ενώ ο ασθενής δεν υπέστη τραυματισμούς, σύμφωνα με τη Novaya Gazeta.

Το εσωτερικό του ασθενοφόρου μετά το πλήγμα. Ουκρανική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών

Στην περιοχή του Χαρκόβου έξι άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Στο χωριό Ντοκουτσάεφσκο δύο κατοικίες καταστράφηκαν από τις φλόγες, ένω ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ρογκάν.

Διαβάστε επίσης