Αλβανός έμπορος ναρκωτικών επικαλέστηκε τον πιο απίθανο λόγο για να μην εκδοθεί στην Ιταλία
Ο 41χρονος επικαλείται τα ανθρώπινα δικαιώματά του, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες στις ιταλικές φυλακές παραβιάζουν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει τους κρατούμενους από «απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση».
Ένας Αλβανός διακινητής ναρκωτικών που εισήλθε παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να εκδοθεί στην Ιταλία, επειδή οι φυλακές της χώρας δεν διαθέτουν... ζεστό νερό!
