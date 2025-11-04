Πούτιν: Υπέγραψε νόμο για αποστολή εφέδρων σε ενεργειακές υποδομές μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νόμο που επιτρέπει την αποστολή εφέδρων για την προστασία διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων ενεργειακών υποδομών στη χώρα. Η απόφαση συνδέεται με τα συχνά ουκρανικά πλήγματα που στοχεύουν τέτοιες εγκαταστάσεις σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλούν ζημιές σε εργοστάσια πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και σε αγωγούς που τροφοδοτούν την αγορά με υδρογονάνθρακες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιθέσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πίεση στις τιμές των καυσίμων.

? While we were sleeping, our UAVs successfully attacked the Russian Federation last night



▫️In Sterlitamak (Bashkortostan), a petrochemical plant was attacked: it is one of the key enterprises of the chemical industry. The plant produces synthetic rubbers, isoprene, and other… pic.twitter.com/BQCRPkGhzb — LoisAceLane (@LoisAceLane) November 4, 2025

Θα παίρνουν χρήματα όσοι πάνε στις συγκεκριμένες υποδομές

Το κείμενο που υπέγραψε ο Πούτιν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αποστολής εφέδρων «προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των αναγκαίων εγκαταστάσεων», έπειτα από σχετικό αίτημα της κυβέρνησης. Σε όσους συμμετάσχουν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε επιστρατεύσει περίπου 300.000 εφέδρους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης. Από την έναρξη της σύγκρουσης πάντως δεν έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση στην Ρωσία, με τον στρατό να ενισχύει τις δυνάμεις του μέσω εθελοντών που λαμβάνουν υψηλές αμοιβές και κοινωνικά οφέλη.

