Αλλαγή στη Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

Ο Ζόχραν Μάμντανι εξελέγη νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ανατρέποντας τα προγνωστικά και σηματοδοτώντας αλλαγή σε μια πόλη που παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο μεγάλος αντίπαλος του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη την Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα Fox, NBC News, CNN και CBS News, που επικαλούνται τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, καθώς και του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή. Αναμένεται έτσι να γίνει, την 1η Ιανουαρίου, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Η νίκη του στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2025 έρχεται λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του Έρικ Άνταμς από τη διεκδίκηση της δημαρχίας — μια εξέλιξη που άνοιξε τον δρόμο για εσωκομματικές ανακατατάξεις στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Ο Μάμντανι, βουλευτής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης με έντονη δημόσια παρουσία, αξιοποίησε το κενό που άφησε ο Άνταμς, παρουσιάζοντας μια καμπάνια με έμφαση στη διαφάνεια, τη στέγαση και τη δημόσια ασφάλεια.

Στις πρώτες του δηλώσεις υποσχέθηκε «μια πόλη που θα ξαναλειτουργεί για τους πολίτες της» και έστειλε μήνυμα ενότητας προς όλες τις πολιτικές πλευρές.

Εν αναμονή της αντίδρασης Τραμπ

Η στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν πέρασε απαρατήρητη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, μία ημέρα πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μάμντανι «κομμουνιστή υποψήφιο» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση νίκης του, θα περιορίσει στο ελάχιστο τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προς τη Νέα Υόρκη. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και νέα πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, επιβεβαιώνοντας πως η πόλη παραμένει βαρόμετρο για ολόκληρη τη χώρα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα στη Νέα Υόρκη έχει βαρύτητα πολύ πέρα από τα όρια της πόλης. Όπως σημειώνουν, αποτελεί πρόγευση των πολιτικών συγκρούσεων που αναμένονται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, σε μια Αμερική όλο και πιο πολωμένη.