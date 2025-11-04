Δημαρχιακές εκλογές στη Νέα Υόρκη - Τραμπ προς Εβραίους: Μην ψηφίσετε τον Μαμντάνι, σας μισεί

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι δημότες της Νέας Υόρκης για να εκλέξουν το νέο δήμαρχο. Οι Νεοϋορκέζοι επιλέγουν ανάμεσα στον Μαμντάνι, τον Κουόμο —ο οποίος από υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, όπου έχασε από τον Μαμντάνι, έγινε ανεξάρτητος υποψήφιος με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ— και τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Κέρτις Σλίβα, 71 ετών, ιδρυτή της Guardian Angels, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας περιπολίας δρόμων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της AtlasIntel, ο Μαμντάνι έχει προβάδισμα 5 μονάδων έναντι του Κουόμο (44-39), ενώ η Beacon Research του δίνει προβάδισμα 16 μονάδων, όπως και το Πανεπιστήμιο Marist.

Σύμφωνα με την Quinnipiac, οι Σοσιαλιστές θα κερδίσουν με διαφορά 10 μονάδων (43-33), ενώ το Emerson College έχει φτάσει στο σημείο να απονείμει απόλυτη πλειοψηφία και προβάδισμα 26 μονάδων: 51 μονάδες για τον Μαμντάνι, 26 για τον Κουόμο και 21 για τον Σλίβα.

Έκκληση Τραμπ προς τους Εβραίους της Νέας Υόρκης: «Ψηφίστε κατά του Μαμντάνι»

Ψηφίστε κατά του Ζόχραν Μαμντάνι: αυτή είναι η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Εβραίους της Νέας Υόρκης καθώς διεξάγονται οι δημοτικές εκλογές.

Ο Μαμντάνι, εάν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος του Μεγάλου Μήλου, όπου κατοικεί ο μεγαλύτερος εβραϊκός πληθυσμός εκτός Ισραήλ.

«Ένας Εβραίος που ψηφίζει τον Μαμντάνι, που μισεί τους Εβραίους, είναι ανόητος», δήλωσε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τραμπ να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη εάν ο Μαμντάνι αναδειχθεί νικητής, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μια ανακοίνωση θα γίνει εκ των υστέρων.

«Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα των εκλογών», είπε. «Ούτε θα μιλήσω για το τι μπορεί να κάνει ο πρόεδρος στη συνέχεια. Θα δούμε πώς θα πάει απόψε».

Στην αρχή της συνέντευξης Τύπου, η Λίβιτ απάντησε επίσης στα σχόλια του Μαμντάνι σχετικά με τις δηλώσεις του, στις οποίες συνέδεσε την κυβέρνηση Τραμπ με απόπειρες εκφοβισμού ψηφοφόρων.

Η Λίβιτ χαρακτήρισε τέτοιους ισχυρισμούς «εντελώς ανεύθυνους» και «αβάσιμους». «Νομίζω ότι αυτό είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα του πώς το Δημοκρατικό Κόμμα δυστυχώς δεν υποστηρίζει τίποτα», πρόσθεσε.

«Το μόνο πράγμα που πολεμούν είναι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το βρίσκω αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι την ημέρα των εκλογών, υπάρχει κάποιος στην κορυφή της λίστας του ψηφοδελτίου που κάνει τέτοιες δηλώσεις».

Μαμντάνι: «Δεν θα με εκφοβίσει ο πρόεδρος»

«Δεν θα με τρομάξει αυτός ο πρόεδρος», δήλωσε ο Ζόχραν Μαμντάνι μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για περικοπή της χρηματοδότησης σε περίπτωση νίκης του.

«Θα αντιμετωπίσω αυτές τις απειλές όπως τους αξίζει να αντιμετωπιστούν—δηλαδή, ως λόγια ενός προέδρου που δεν είναι απαραίτητα νόμος. Πολύ συχνά, αντιμετωπίζουμε αυτά που λέει σαν να ήταν νόμος», πρόσθεσε.

Κουόμο: «Ο Τραμπ δεν με υποστηρίζει, αντιτίθεται στον Μαμντάνι»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο απέρριψε την υποστήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία. «Ο πρόεδρος δεν με υποστηρίζει. Αντιτίθεται στον Ζόχραν Μαμντάνι. Ο πρόεδρος πιστεύει ότι ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι κομμουνιστής. Τον θεωρεί υπαρξιακή απειλή», δήλωσε ο Κουόμο, ο οποίος είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος.

Ισραηλινός πρόξενος στη Νέα Υόρκη: «Ο Μαμντάνι αποτελεί απειλή για την εβραϊκή κοινότητα»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αποτελεί «σαφή και άμεσο κίνδυνο για την εβραϊκή κοινότητα» στη Νέα Υόρκη λόγω της υποστήριξής του στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στην πόλη. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Ισραηλινός γενικός πρόξενος στο Μεγάλο Μήλο, Οφίρ Ακούνις σε ραδιοφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από την Haaretz.

Η εκλογή του Μαμντάνι θα αποτελούσε «σαφή και άμεση απειλή για τα εβραϊκά ιδρύματα και τις συναγωγές, τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν γίνει στόχος αυτών των διαδηλωτών στο παρελθόν», συνέχισε ο Ακούνις.

«Υπάρχει σαφής και υπαρκτός κίνδυνος για την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων και των Ισραηλινών που επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη. Μια προειδοποίηση θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες, όχι μόνο σε ορισμένες», κατέληξε ο πρόξενος στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τις δημοτικές εκλογές.

Ο Μασκ καταδικάζει τα ψηφοδέλτια: «Είναι απάτη, το όνομα του Κουόμο είναι τελευταίο στη λίστα»

«Η φόρμα εγγραφής ψηφοφόρων στην πόλη της Νέας Υόρκης είναι απάτη!», έγραψε ο Έλον Μασκ, ο οποίος δήλωσε την υποστήριξή του στον Άντριου Κουόμο τη Δευτέρα, στο X. «Δεν απαιτείται ταυτότητα, οι άλλοι υποψήφιοι δήμαρχοι εμφανίζονται δύο φορές και το όνομα του Κουόμο είναι το τελευταίο κάτω δεξιά».

