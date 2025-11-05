Ο Tom Brady ανακοίνωσε ότι ο νέος σκύλος του είναι κλώνος του προηγούμενου - «Αγαπώ τα ζώα μου»

Ο quarterback του NFL, Tom Brady, δήλωσε ότι ο σκύλος του, Junie, είναι κλώνος του νεκρού κατοικίδιου της οικογένειάς του, Lua, και δημιουργήθηκε από την Colossal Biosciences, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας με έδρα το Ντάλας του Τέξας, στην οποία έχει επενδύσει ο ίδιος.

«Αγαπώ τα ζώα μου. Σημαίνουν τα πάντα για μένα και την οικογένειά μου», δήλωσε ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου. «Πριν από μερικά χρόνια, συνεργάστηκα με την Colossal και αξιοποίησα τη μη επεμβατική τεχνολογία κλωνοποίησης της εταιρείας μέσω μιας απλής αιμοληψίας από το ηλικιωμένο σκυλάκι της οικογένειάς μας πριν πεθάνει».

Ο Brady αποκάλυψε την είδηση σε μια δήλωση που δημοσιεύθηκε μέσω της Colossal, η οποία ανακοίνωσε επίσης την εξαγορά μιας άλλης εταιρείας κλωνοποίησης, της Viagen Pets and Equine. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να συνδυάσουν τις τεχνολογίες τους για να επεκτείνουν τις υπηρεσίες κλωνοποίησης για ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων και προγράμματα διατήρησης.

Η Lua, ένα pitbull που υιοθέτησε ο Tom Brady με την πρώην σύζυγό του, Gisele Bündchen, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της Junie συλλέχθηκε πριν από το θάνατο της Lua, σύμφωνα με την Colossal.

Ο 48χρονος αθλητής δήλωσε ότι η εταιρεία «έδωσε στην οικογένειά μου μια δεύτερη ευκαιρία με έναν κλώνο του αγαπημένου μας σκύλου» και πρόσθεσε ότι είναι «ενθουσιασμένος με το πώς η τεχνολογία της Colossal και της Viagen μπορεί να βοηθήσει και οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους κατοικίδια, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διάσωση απειλούμενων ειδών».

«Η Junie δεν είναι ένα επιστημονικό πείραμα, αλλά μέλος της οικογένειάς μας», κατέληξε ο ίδιος.

Η Viagen, που τώρα ανήκει στην Colossal, έχει κλωνοποιήσει στο παρελθόν κατοικίδια ζώα για διασημότητες όπως η Barbra Streisand και η Paris Hilton.

Η Colossal, που ιδρύθηκε το 2021, έχει τραβήξει την προσοχή για την έρευνά της, συμπεριλαμβανομένων έργων που στοχεύουν στην αναβίωση ειδών όπως το μαλλιαρό μαμούθ και το πουλί ντόντο. Η εταιρεία ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι έχει δημιουργήσει τρεις «ανταρόλυκους» -ένα είδος που εξαφανίστηκε πριν από 12.500 χρόνια, ένας ισχυρισμός που αμφισβητείται από ομάδες προστασίας της φύσης.