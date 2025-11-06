Πριν 20 χρόνια η Κίνα «φύτεψε» σταθμούς Μετρό: Σήμερα άπαντες «προσκυνούν» την ιδιοφυή αυτή ιδέα!

Πίσω στα τέλη των 2000s, κυκλοφορούσαν στο ίντερνετ εικόνες που έμοιαζαν με σκηνές από δυστοπική ταινία. Και όμως ήταν αληθινές: ολοκαίνουριοι σταθμοί Μετρό με κυλιόμενες σκάλες και πινακίδες… στη μέση του τίποτα. Χωράφια, ζιζάνια, και μια έξοδος Μετρό να οδηγεί στο κενό.

Ο υπόλοιπος κόσμος το είδε ως παράνοια ή τουλάχιστον ως σπατάλη. Μόνο που, όπως αποδείχθηκε χρόνια μετά, οι Κινέζοι ήξεραν ακριβώς τι έκαναν.

