Πριν 20 χρόνια η Κίνα «φύτεψε» σταθμούς Μετρό: Σήμερα άπαντες «προσκυνούν» την ιδιοφυή αυτή ιδέα!
Δύο δεκαετίες μετά, η Κίνα δικαιώνεται πανηγυρικά για την πιο αμφιλεγόμενη πολεοδομική της απόφαση.
Πίσω στα τέλη των 2000s, κυκλοφορούσαν στο ίντερνετ εικόνες που έμοιαζαν με σκηνές από δυστοπική ταινία. Και όμως ήταν αληθινές: ολοκαίνουριοι σταθμοί Μετρό με κυλιόμενες σκάλες και πινακίδες… στη μέση του τίποτα. Χωράφια, ζιζάνια, και μια έξοδος Μετρό να οδηγεί στο κενό.
Ο υπόλοιπος κόσμος το είδε ως παράνοια ή τουλάχιστον ως σπατάλη. Μόνο που, όπως αποδείχθηκε χρόνια μετά, οι Κινέζοι ήξεραν ακριβώς τι έκαναν.
