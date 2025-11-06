Γερμανία: Οι Αρχές ερευνούν σβάστικες που βρέθηκαν ζωγραφισμένες με ανθρώπινο αίμα στη Χάναου

Εγκληματολόγοι εξετάζουν σβάστικες που βρέθηκαν σε ένα σπίτι στην πόλη Χάναου της Γερμανίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της πόλης Χάναου στη Γερμανία, όπου εμφανίστηκαν σβάστικες ζωγραφισμένες με ανθρώπινο αίμα σε δεκάδες αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και προσόψεις κτιρίων.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τόμας Λάιπολντ είπε ότι οι Αρχές ειδοποιήθηκαν την Τετάρτη το βράδυ, όταν ένας άνδρας ανέφερε ότι παρατήρησε μια σβάστικα ζωγραφισμένη με ένα κοκκινωπό υγρό στο καπό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου. Μια ειδική εξέταση αποκάλυψε γρήγορα ότι η ουσία ήταν ανθρώπινο αίμα, όπως αναφέρει το Associated Press.

Η αστυνομία είπε ότι συνολικά σχεδόν 50 αυτοκίνητα είχαν υποστεί παρόμοια φθορά.

Δείτε φωτογραφίες:

Τα απομεινάρια μιας σβάστικας φαίνονται σε ένα αυτοκίνητο στην πόλη Χάναου της Γερμανίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 AP

Ένα γραμματοκιβώτιο καλυμμένο με αίμα φωτογραφίζεται στην είσοδο ενός σπιτιού στην πόλη Χάναου της Γερμανίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. AP

Εγκληματολόγοι εξετάζουν σβάστικες που βρέθηκαν σε ένα σπίτι στην πόλη Χάναου της Γερμανίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. AP

«Το κίνητρο είναι εντελώς ασαφές», δήλωσε ο Λάιπολντ, προσθέτοντας ότι οι ερευνητές δεν γνωρίζουν αν στοχοποιήθηκαν συγκεκριμένα αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και κτίρια ή αν οι σβάστικες ζωγραφίστηκαν τυχαία. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι υπήρχαν και άλλες ζωγραφιές σε αυτοκίνητα και κτίρια, οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν την ενέργεια ή από πού προήλθε το αίμα, δήλωσε ο Leipold. «Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί που να συνδέονται με τα περιστατικά», πρόσθεσε.

Η επίδειξη ναζιστικών συμβόλων, συμπεριλαμβανομένης της σβάστικας, είναι παράνομη στη Γερμανία. Η σβάστικα θεωρείται σύμβολο μίσους και συνδέεται με το Ολοκαύτωμα και τους τρόμους της ναζιστικής Γερμανίας.