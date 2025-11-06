Οι διαχρονικές δομικές αδυναμίες του Πακιστάν

Την περασμένη εβδομάδα, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) απηύθυνε μια σοβαρή υπενθύμιση προς το Πακιστάν: η αφαίρεσή του από τη «γκρίζα λίστα» τον Οκτώβριο του 2022 δεν του παρέχει ασυλία απέναντι στις διαρκείς απειλές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TF).

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Γαλλία, η πρόεδρος της FATF, Elisa de Anda Madrazo, τόνισε ότι η απεγγραφή από τη λίστα δεν αποτελεί ασπίδα έναντι της εγκληματικής εκμετάλλευσης. Οι χώρες πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ισχυρούς μηχανισμούς για την αποτροπή παράνομων χρηματορροών. Οι δηλώσεις της έγιναν εν μέσω ανησυχητικών αναφορών ότι η απαγορευμένη εξτρεμιστική οργάνωση Jaish-e-Mohammad χρησιμοποιεί ψηφιακά πορτοφόλια για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών στρατοπέδων — μια ένδειξη ότι οι μέθοδοι οικονομικής συγκάλυψης εξελίσσονται ταχύτερα από τα ρυθμιστικά αντίμετρα.

Οι ευπάθειες του Πακιστάν δεν είναι περιστασιακές· είναι βαθιά ριζωμένες στην ίδια την θεσμική του αρχιτεκτονική. Το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) παραμένει ανεπαρκές — μια πραγματικότητα που οδήγησε στη συμπερίληψή του στη «γκρίζα λίστα» από το 2018 έως το 2022. Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της εποπτείας, οι δομικές αδυναμίες επιμένουν, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη σε εγχώρια και διεθνή οικονομικά εγκλήματα.

Η Κεντρική Τράπεζα του Πακιστάν (SBP) αναγνωρίζει ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων, το σύστημα hawala και οι εμπορικές συναλλαγές αποτελούν τους κύριους διαύλους για ξέπλυμα χρήματος. Οι τομείς αυτοί λειτουργούν με ελάχιστη διαφάνεια και συχνά διαφεύγουν της αποτελεσματικής ρυθμιστικής εποπτείας.

Το σύστημα hawala, ειδικότερα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος. Άτυπο, βασισμένο στην εμπιστοσύνη και σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενο, το hawala επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά κεφαλαίων χωρίς κανένα ίχνος στα χαρτιά. Η ένταξη του Πακιστάν στο λεγόμενο «τρίγωνο του hawala», όπως σημειώθηκε σε έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ το 2002, υπογραμμίζει τον ρόλο του σε ένα παγκόσμιο δίκτυο φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η ανωνυμία και η ταχύτητα του συστήματος το καθιστούν ελκυστικό όχι μόνο για εγκληματικά δίκτυα αλλά και για μετανάστες εργάτες και τις οικογένειές τους, που συχνά δυσπιστούν απέναντι στα επίσημα τραπεζικά κανάλια. Αυτή η διττή φύση δυσχεραίνει τη ρύθμιση, ιδιαίτερα όταν χειριστές hawala που συνελήφθησαν στο Καράτσι και την Πεσαβάρ την περίοδο 2023–2025 συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στο παρασκήνιο.

Η θεσμική κατακερματισμένη δομή επιδεινώνει περαιτέρω το πρόβλημα.

Το Εθνικό Γραφείο Λογοδοσίας (NAB), το οποίο είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των οικονομικών εγκλημάτων βάσει του Κανονισμού Εθνικής Λογοδοσίας (1999) και του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (2010), βασίστηκε υπερβολικά σε συμβιβαστικές συμφωνίες και εθελοντικές επιστροφές.

Αν και αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμα, οι πρακτικές αυτές έχουν προκαλέσει δικαστική κριτική για την καλλιέργεια ατιμωρησίας και την υπονόμευση της αποτρεπτικής ισχύος του νόμου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει προειδοποιήσει ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν την εθνική ασφάλεια και δυσφημούν τη διεθνή εικόνα του Πακιστάν.

Επιπλέον, η επιλεκτική δίωξη πολιτικών και οικονομικών ελίτ έχει εγείρει ανησυχίες για πολιτική μεροληψία και ανισότητα στην απονομή δικαιοσύνης. Παρότι οι τροποποιήσεις του 2024 στοχεύουν να μεταθέσουν το βάρος της απόδειξης όταν υπάρχει προφανές αποδεικτικό στοιχείο, η εφαρμογή παραμένει ανομοιογενής.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FIA) έχει δημιουργήσει ειδικές ομάδες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων, ωστόσο τα κενά συντονισμού μεταξύ NAB, FIA και άλλων ρυθμιστικών αρχών παραμένουν. Οι αξιολογήσεις της FATF έχουν επανειλημμένα επισημάνει τις αδύναμες διασυνδέσεις μεταξύ χρηματοπιστωτικών ρυθμιστών και διωκτικών αρχών, γεγονός που εμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων AML/CTF. Αυτά τα θεσμικά «σιλό» επιτρέπουν στα εγκληματικά δίκτυα να εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος ανεμπόδιστα.

Το χρηματοοικονομικό οικοσύστημα του Πακιστάν είναι διάτρητο από ευπάθειες. Η διάδοση ανώνυμων (benami) λογαριασμών, εταιρειών-κελυφών (shell companies) και καταχωρίσεων περιουσιακών στοιχείων σε ονόματα τρίτων —συχνά συγγενών ή υπαλλήλων— διευκολύνει τη φοροδιαφυγή και αποκρύπτει την πραγματική ιδιοκτησία. Τα Panama Papers αποκάλυψαν πώς επιφανείς οικογένειες χρησιμοποίησαν εξωχώριες εταιρείες για να αποκρύψουν περιουσίες και να μεταφέρουν κεφάλαια διεθνώς. Ο τομέας των ακινήτων παραμένει εξαιρετικά αδιαφανής, με ελάχιστη τεκμηρίωση και εποπτεία, λειτουργώντας ως καταφύγιο παράνομων κεφαλαίων, που διευκολύνει τόσο τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML) όσο και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (TF).

Ο μη κερδοσκοπικός τομέας αποτελεί μια ακόμη ζώνη υψηλού κινδύνου. Πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως τα Falah-e-Insaniyat Foundation (FIF), Al-Rasheed Trust και Al-Khair Trust, έχουν συνδεθεί με απαγορευμένες εξτρεμιστικές ομάδες. Παρά τη ρυθμιστική εποπτεία, η Έκθεση Αμοιβαίας Αξιολόγησης του 2019 σημείωσε ότι τέτοιοι οργανισμοί συνέχιζαν να λειτουργούν. Τα ιδρύματα (trusts), οι waqf, οι συνεταιρισμοί και οι σύλλογοι είναι ανεπαρκώς καταγεγραμμένοι και σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενοι, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους σε κατάχρηση για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι δωρεές που προορίζονται για κοινωφελή έργα μπορούν να εκτραπούν προς εξτρεμιστικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα όταν απουσιάζει αυστηρή εποπτεία.

Η οικονομική δομή του Πακιστάν επιδεινώνει αυτούς τους κινδύνους. Με φορολογικά έσοδα μόλις 10,6% του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος 2024–25, η οικονομία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπίσημη και ατεκμηρίωτη. Αυτό διευκολύνει τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Η Διεύθυνση Εθνικών Αποταμιεύσεων, οι υπηρεσίες του Πακιστανικού Ταχυδρομείου, καθώς και διάφορα Μη Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (NBFIs) και Εταιρείες (NBFCs) λειτουργούν υπό περιορισμένη ρυθμιστική εποπτεία. Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές και εταιρείες συναλλάγματος, δημιουργώντας ένα κατακερματισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσα στο οποίο οι παράνομες χρηματορροές ευδοκιμούν.

Η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International) κατατάσσει το Πακιστάν στην 135η θέση μεταξύ 180 χωρών, υποδεικνύοντας υψηλή αντίληψη διαφθοράς. Η διαφθορά αποτελεί βασικό ποινικό αδίκημα που συνδέεται με το ξέπλυμα χρήματος και υπονομεύει την ακεραιότητα των θεσμών. Αν και δεν συνδέεται πάντοτε άμεσα με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών και αποδυναμώνει την ικανότητα του κράτους να εφαρμόζει μέτρα AML/CTF.

Ο κοινωνικός ιστός παίζει επίσης ρόλο. Η διεύρυνση των θρησκευτικο-ιδεολογικών χώρων έχει επιπτώσεις στη βία του εξτρεμισμού και στη χρηματοδότησή της. Μαχητικές ομάδες και άτομα που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις βάσει των Αποφάσεων 1267 και 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται εντός Πακιστάν, αποτελώντας σοβαρή απειλή. Η αναζωπύρωση της τρομοκρατικής δραστηριότητας και ο κίνδυνος επαναλαμβανόμενων επιθέσεων παραμένουν ιδιαιτέρως ανησυχητικοί. Τα τρομοκρατικά δίκτυα τρέφονται από χρηματοοικονομικούς πόρους, ενώ η ύπαρξη παράνομων συστημάτων εμβασμάτων, όπως το hawala και το hundi, διευκολύνει τη λειτουργία τους.

Η ανθρώπινη διάσταση αυτών των ευπαθειών δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πολλοί εργαζόμενοι στο εξωτερικό, ιδίως όσοι απασχολούνται σε χαμηλής ειδίκευσης επαγγέλματα στις χώρες του Κόλπου, προτιμούν άτυπα κανάλια μεταφοράς χρημάτων. Οι οικογένειές τους, συχνά ηλικιωμένες ή με περιορισμένο μορφωτικό επίπεδο, δυσπιστούν ακόμη περισσότερο απέναντι στα επίσημα τραπεζικά συστήματα. Αυτή η εξάρτηση από άτυπες υπηρεσίες μεταφοράς αξίας (MVTS) συμβάλλει, άθελά της, στη διατήρηση της υποδομής που επιτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων και τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Η ένταξη του Πακιστάν στη «γκρίζα λίστα» της FATF από το 2018 έως το 2022 είχε απτές οικονομικές συνέπειες. Σύμφωνα με αναλυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), οι χώρες που βρίσκονται υπό παρακολούθηση της FATF υφίστανται μέση μείωση εισροών κεφαλαίων περίπου κατά 7,6% του ΑΕΠ. Η ζημιά στη φήμη και η διστακτικότητα των επενδυτών υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για διαρκή μεταρρύθμιση.

Η απεγγραφή από τη λίστα δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αλλά να αποτελέσει καταλύτη βαθύτερου θεσμικού μετασχηματισμού.

Οι δομικές ευπάθειες του Πακιστάν στη νομιμοποίηση εσόδων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι πολύπλευρες και βαθιά ριζωμένες. Εκτείνονται σε θεσμικό, οικονομικό, ρυθμιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Η τελευταία προειδοποίηση της FATF δεν είναι απλώς μια τυπική υπενθύμιση, αλλά ένα κάλεσμα για δράση:

το Πακιστάν πρέπει να προχωρήσει πέρα από την επιφανειακή συμμόρφωση και να υιοθετήσει ουσιαστικές, συστημικές μεταρρυθμίσεις.