Ντόναλντ Τραμπ: «Ανοιχτός» σε συζήτηση για το ενδεχόμενο να αρθούν οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δείπνο με ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός» σε συζήτηση για το ενδεχόμενο να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, όπως «εκείνο έχει ζητήσει επανειλημμένα».

«Το Ιράν έχει ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο δείπνου που παρέθεσε σε ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας.

«Το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ βαριές Αμερικανικές κυρώσεις και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο για αυτούς να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν, κι είμαι ανοικτός (σ.σ. στην άρση τους) - θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είμαι ανοικτός σε αυτό», εξήγησε ο Τραμπ.

Και συνέχισε, λέγοντας ότι: «Το Ιράν ήταν ο παλικαράς της Μέσης Ανατολής (...) και δεν είναι πλέον», ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας «αφανίστηκε» όταν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα τέλη Ιουνίου.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, συμπεριλαμβανομένου εμπάργκο που απαγορεύει σχεδόν όλες τα εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πολλαπλασίασε τα μέτρα σε βάρος της Τεχεράνης αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας αποκήρυξε τη διεθνή συμφωνία του 2015 - επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) - που προέβλεπε περιορισμούς και ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων.