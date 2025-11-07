Τουρκικό δικαστήριο: Λόγος διαζυγίου το υπερβολικό μακιγιάζ γυναικών στο TikTok

Σε μια πρωτοφανή απόφαση προχώρησε ένα δικαστήριο στην Τουρκία αναγνωρίζοντας ως λόγο διαζυγίου το έντονο μακιγιάζ γυναικών που εκτίθενται σε βίντεο στα social media.

Το 2ο Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών εξέδωσε μια απόφαση που θα αναστατώσει όσους αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

H απόφαση σχετίζεται με μια σύζυγο που φορούσε υπερβολικό μακιγιάζ και δημοσίευσε βίντεο στο TikTok. Επίσης στην απόφαση περιλαμβάνεται και η καταδίκη της κοινοποίησης βίντεο με άνδρες που δεν γνωρίζει. Αυτό θεωρείται συμπεριφορά που υπονομεύει θεμελιωδώς τον συζυγικό δεσμό και αποτελεί λόγο διαζυγίου.

Τι ορίζει η απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου

Το τουρκικό δικαστήριο έκρινε ότι μια σύζυγος που βιντεοσκοπεί και δημοσιεύει βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok φορώντας υπερβολικό μακιγιάζ και με άνδρες που δεν γνωρίζει συνιστά «συμπεριφορά που υπονομεύει θεμελιωδώς την έγγαμη ένωση» και μπορεί να θεωρηθεί λόγος διαζυγίου. Η απόφαση (E: 2023/9834, K: 2024/7134) αναφέρθηκε στην αρχή της «υπονόμευσης της έγγαμης ένωσης» που ορίζεται στο άρθρο 166 του Τουρκικού Αστικού Κώδικα.

Το Τμήμα τόνισε ότι οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια, το αίσθημα εμπιστοσύνης και την υποχρέωση πίστης ενός συζύγου.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Εφετείο, η κοινοποίηση υπερβολικά προσωπικού ή ακατάλληλου περιεχομένου σε τρίτους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης από τον έναν σύζυγο μπορεί να θεωρηθεί «παραβίαση του καθήκοντος πίστης». Υπογράμμισε ότι μια τέτοια συμπεριφορά αποτελεί δικαιολογημένο λόγο διαζυγίου εάν καθιστά τον άλλο σύζυγο ανίκανο να διατηρήσει την έγγαμη ένωσή του.

Η απόφαση τόνισε ότι τα όρια μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής γίνονται ολοένα και πιο θολά στην τεχνολογική εποχή, μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τις οικογενειακές σχέσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο σημείωσε ότι οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελούν πλέον απλώς ένα μέσο προσωπικής έκφρασης, αλλά και μια μορφή συμπεριφοράς που μπορεί να έχει νομικές συνέπειες.

