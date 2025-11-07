ΗΠΑ: Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ - 7 άτομα στο νοσοκομείο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στη Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, με προορισμό το Μαϊάμι

Ένα ύποπτο πακέτο σήμανε συναγερμό στη αεροπορική στρατιωτική βάση του Μέριλαντ, την οποία συχνά χρησιμοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Το πακέτο, περιείχε μια άγνωστη λευκή σκόνη και «υλικό πολιτικής προπαγάνδας», με αποτέλεσμα όταν ένα άτομο το άνοιξε, αρκετοί να παραπονεθούν για πονοκεφάλους και 7 να καταλήξουν στο νοσοκομείο προληπτικά.

Το κτίριο και η γύρω περιοχή εκκενώθηκαν προληπτικά. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι «δεν υπήρχε άμεση απειλή» και παρέπεμψαν την υπόθεση στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών.

Η Βάση Άντριους βρίσκεται περίπου 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από τον Λευκό Οίκο και είναι η έδρα του Air Force One.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε εκεί την Τετάρτη, αφού επέστρεψε από ένα οικονομικό συνέδριο στη Φλόριντα.

Την Παρασκευή, σχεδίαζε να αναχωρήσει ξανά από την Βάση Άντριους για να πετάξει προς το κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.