Νεκρά 150 δελφίνια σε λίμνη της Βραζιλίας - Η θερμοκρασία νερού ξεπέρασε τους 40 βαθμούς

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι καταστροφικές για τα οικοσυστήματα και την υδρόβια ζωή, όπως καταγράφει μία νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science.

Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό, το 2023, 150 δελφίνια στη λίμνη Τέφε της Βραζιλίας, βρέθηκαν νεκρά, όταν μετατράπηκε σε «τζακούζι» με τη θερμοκρασία του νερού, να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου, εξαιτίας της ακραίας ζέστης και της ξηρασίας

Η υδρολόγος Αγιά Φλάισμαν του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης Mamiraua που διερεύνησε το περιστατικό, δήλωσε στο AFP ότιτο νερό ήταν τόσο ζεστό που «Δεν μπορούσες να βάλεις το δάχτυλό σου μέσα».

Όπως εξήγησε, οι υψηλές θερμοκρασίες στο νερό, ήταν συνέπεια της υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας, της εξάτμισης του νερού, της ταχύτητας του ανέμου και των θολών νερών.

«Αυτή η ακραία θέρμανση των υδάτων του Αμαζονίου έρχεται μετά από μια μακροπρόθεσμη αύξηση 0,6°C/δεκαετία, η οποία αποκαλύφθηκε από δορυφορικές εκτιμήσεις σε όλες τις λίμνες της περιοχής μεταξύ 1990 και 2023.»

«Με τη συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή, οι θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή υπερβαίνουν τα θερμικά όρια ανοχής για την υδρόβια ζωή είναι πιθανό να γίνουν πιο συχνές στα τροπικά θαλάσσια συστήματα.»

Η ερευνητική ομάδα επισκέφθηκε συνολικά 10 λίμνες του Αμαζονίου και διαπίστωσε ότι πέντε από αυτές αντιμετώπιζαν υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν εντοπίστηκαν μόνο στην επιφάνεια του νερού, αλλά μέχρι σε βάθος 2 μέτρων.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε σε ξεχωριστή μελέτη, στο περιοδικό Hydrological Processes, τόνισε επίσης ότι οι συνεχιζόμενες ξηρασίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις θερμοκρασίες των υδάτων των ποταμών, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην άγρια ​​ζωή.