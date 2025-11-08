«Τοπική εκεχειρία» Ρωσίας - Ουκρανίας για τη Ζαπορίζια - Εργασίες επισκευής ηλεκτρικής γραμμής στο σ

Ένας Ρώσος στρατιωτικός φυλάει μια περιοχή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια σε έδαφος υπό ρωσικό στρατιωτικό έλεγχο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, την 1η Μαΐου 2022

Σε μία «τοπική κατάπαυση του πυρός» συμφώνησαν Ρωσία - Ουκρανία με τη διαμεσολάβηση του ΔΟΑΕ, για την επισκευή μιας γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, σε μία προσπάθεια να μειωθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Ευρώπης, υπό ρωσικό έλεγχο από το 2022.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι ανέφερε ότι ο οργανισμός ενήργησε ως μεσολαβητής και εξήγησε ότι αυτό το βήμα «ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση της σύνδεσης του εργοστασίου με το ηλεκτρικό δίκτυο και την αποφυγή πυρηνικής έκτακτης ανάγκης».

Οι προκαταρκτικές εργασίες αποναρκοθέτησης και προετοιμασίας ξεκίνησαν την Παρασκευή στην περιοχή Feroplavna-1, μια γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας που ήταν εκτός λειτουργίας για έξι μήνες. Οι επισκευές θα ξεκινήσουν το Σάββατο, με την προσδοκία επανασύνδεσης της γραμμής τις επόμενες ημέρες, κάτι που θα επέτρεπε στο εργοστάσιο να έχει δύο εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας μετά την αποκατάσταση της γραμμής Dniprovska τον Οκτώβριο.

Και οι δύο γραμμές είχαν αρχικά προγραμματιστεί να επισκευαστούν ταυτόχρονα στο πλαίσιο προσωρινών εκεχειριών τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ο εντοπισμός πρόσθετων ζημιών σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τις εκεχειρίες καθυστέρησε τις εργασίες και ανέβαλε την επανασύνδεσή τους.

Ο Γκρόσι τόνισε ότι οι προηγούμενες επισκευές ήταν «εξαιρετικά σημαντικές για την πυρηνική ασφάλεια», αν και προειδοποίησε ότι «σαφώς δεν αρκεί να υπάρχει μια γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί το εργοστάσιο, το οποίο είχε δέκα πριν από τον πόλεμο».

Ο ΔΟΑΕ παραδέχεται ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο «αναγνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχει η παρατεταμένη απώλεια ενέργειας, καθώς και ο περιορισμένος πλεονασμός εξωτερικής ενέργειας σε μια πυρηνική εγκατάσταση», είπε ο αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας την «εποικοδομητική» συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για να καταστεί δυνατή η τρέχουσα εργασία.

Ωστόσο, ο Γκρόσι προειδοποίησε ότι η κατάσταση της πυρηνικής ασφάλειας στη Ζαπορίζια παραμένει «εξαιρετικά επισφαλής». «Θα μπορέσουμε να κηρύξουμε τη νίκη μόνο όταν αυτός ο καταστροφικός πόλεμος τελειώσει χωρίς πυρηνικό ατύχημα», είπε.

Οι έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου παραμένουν εκτός λειτουργίας και δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για περισσότερα από τρία χρόνια. Ακόμα κι έτσι, η μονάδα απαιτεί συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για να διατηρεί λειτουργικά τα συστήματα ψύξης των πυρήνων και το καύσιμο που χρησιμοποιείται, απαραίτητο για την αποφυγή πιθανής υπερθέρμανσης ή διαρροής ραδιενέργειας.