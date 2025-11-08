Η πιο τρελή βόλτα: Ψάρια - βεντούζες κάνουν «σερ» στην πλάτη φαλαινών - Σπάνιο βίντεο

Ο κόσμος του βυθού φαίνεται πως έχει βρει τον δικό του τρόπο να διασκεδάζει και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες κάποιων άλλων....

Μετά το χταπόδι Μαορί που ίππευσε καρχαρία κάνοντας βόλτες, τώρα ένα σπάνιο βίντεο έρχεται να δείξει, ότι η ιδέα είναι κοινή στο υδάτινο βασίλειο.

Ρεμόρες, γνωστές ως ψάρια - βεντούζες κάνουν υποβρύχιες βόλτες προσκολλημένες στην πλάτη φαλαινών, σε ένα πιθανό παιχνίδι, που διαρκεί όσο το κήτος βρίσκεται κάτω από το νερό και σταματά για λίγο, δευτερόλεπτα πριν βγει στην επιφάνεια, όπως κατέγραψαν επιστήμονες σε ένα σπάνιο υλικό στα ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας.

Καθώς η φάλαινα βουτάει ξανά κάτω από την επιφάνεια, οι ρεμόρες, επιστρέφουν στον ξενιστή τους και συνεχίζουν.

Τα Remora australis περνούν τη ζωή τους πάνω σε φάλαινες ή άλλα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία χρησιμοποιούν ως γιγάντια κρουαζιερόπλοια, αναπαράγονται και τρέφονται καθώς ταξιδεύουν στους ωκεανούς.

Μυστήριο το τέλος του ταξιδιού

Ο λεγόμενος «αυτοκινητόδρομος με τις μεγάπτερες» της Αυστραλίας είναι ένας μεταναστευτικός διάδρομος που διασχίζουν 40.000 θηλαστικά, φέρνοντάς τα κοντά στις ανατολικές ακτές της χώρας για μήνες κάθε χρόνο, καθώς μετακινούνται από τα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής στις ήρεμες θάλασσες στα ανοικτά των ακτών του Κουίνσλαντ και πίσω.

Το πόσο μεγάλο μέρος του ταξιδιού των 10.000 χιλιομέτρων διανύουν τα ψάρια «λαθρεπιβάτες», τα οποία ζουν μόνο περίπου δύο χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί αίνιγμα, δήλωσε ο Olaf Meynecke από το Πρόγραμμα Έρευνας Φαλαινών και Κλίματος του Πανεπιστημίου Griffith..

«Υποψιάζομαι ότι η πλειονότητα πιθανότατα θα φύγει κάποια στιγμή, ίσως σε εύκρατα νερά, αλλά μετά πού πηγαίνουν;» αναρωτήθηκε ο θαλάσσιος επιστήμονας. «Βρίσκουν άλλα είδη που μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν ως ξενιστές και να περιμένουν μέχρι να επιστρέψουν οι μεγάπτερες φάλαινες;»

Ελλείψει φαλαινών, τα ψάρια-βεντούζες αποφεύγουν τους θηρευτές αναζητώντας άλλα μεγάλα πλάσματα για να πιαστούν, όπως σαλάχια μάντα, δελφίνια και άτυχους δύτες.

«Προς μεγάλη ενόχληση των δυτών, φυσικά», είπε ο Meynecke. «Δεν είναι εύκολο να τα ξεφορτωθείς».

Δείτε το σπάνιο βίντεο