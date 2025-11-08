Πούτιν: Ανασχηματίζει το Σύμβούλιο Ασφαλείας εν μέσω φημών ρήξης με τον Σεργκέι Λαβρόφ

Σε αλλαγές στη σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, εν μέσω των φημών για προβλήματα στη σχέση του με τον επί χρόνια στενό συνεργάτη του, και υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβφρόφ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος υπουργός αποτελεί μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Αασφαλείας, και η πρόσφατη απουσία του από τη συνεδρίαση, ήταν αυτή που πυροδότησε τις φήμες.

Ο Πούτιν διόρισε έναν νέο αναπληρωτή γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας και έναν αναπληρωτή υπουργό Άμυνας.

Συγκεκριμένα υπέγραψε διατάγματα διορίζοντας τον Συνταγματάρχη Αλεξάντερ Σεμένοβιτς Σάντσικ ως Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, απαλλάσσοντάς τον από την τρέχουσα θέση του.

Από τις 26 Νοεμβρίου 2024, ο Σάντσικ είναι διοικητής της Νότιας Ομάδας Δυνάμεων.

Επίσης με άλλο διάταγμα, ο Αντρίι Μπούλιγκα θα διοριστεί Αναπληρωτής Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από τον Μάρτιο του 2024, κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας για τη Διοικητική Μέριμνα.