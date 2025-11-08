«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

Ο νεαρός παλαιστής και ο φίλος και συναθλητής του, βρέθηκαν στο έλεος μιας ακρούδας βάρους 250 κιλών δίνοντας μάχη για τη ζωή τους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»
Grand Teton National Park
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας νεαρός παλαιστής Κέντελ Κάμινγκς, πριν από δύο χρόνια, είχε μία συνάντηση που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, όταν μία θηλυκή ​​αρκούδα γκρίζλι βάρους περίπου 250 κιλών του επιτέθηκε στην άγρια ​​φύση του Ουαϊόμινγκ.

Σε συνέντευξη του στη The Sun περιγράφει τις σοκαριστικές στιγμές όπου πάλευε για τη ζωή του, αλλά και του φίλου και συμπαίκτη του, Μπρέιντι Λόουρι.

Ο Κέντελ αντιστάθηκε ηρωικά στο θηρίο. Αφού προσπάθησε να διώξει το τεράστιο ζώο μακριά από τον αβοήθητο φίλο του με πέτρες και ξύλα, αποφάσισε να το πολεμήσει με γυμνά χέρια.

«Ενώ δεχόταν επίθεση, φώναζα και φώναζα στην αρκούδα, λέγοντάς της να φύγει».

«Πέταγα πέτρες, πετούσα ξύλα και τελικά πήδηξα κάτω από το σημείο που βρισκόμουν και άρπαξα την αρκούδα για να την τραβήξω από τον Μπρέιντι.»

«Αλλά τότε η αρκούδα άρχισε να μου επιτίθεται, όρμησε κατά πάνω μου, με έσπρωξε στα δέντρα με το κεφάλι της και άρχισε να επιτίθεται στα χέρια και τα πόδια μου.»

«Και μετά, για κάποιο λόγο, απλώς τα παράτησε και έφυγε τρέχοντας, καθώς νομίζω ότι εκείνη ήταν τρομοκρατημένη, καθώς επικρατούσε τόσο χάος.»

Ο Κέντελ έμεινε ξαπλωμένος στο έδαφος σε έναν αιματοβαμμένο σωρό καθώς η αρκούδα έφυγε τρέχοντας στο δάσος κοντά στο Γέλοουστοουν.

Καθώς ο τραυματισμένος παλαιστής σηκωνόταν, η αρκούδα επέστρεψε ξαφνικά και του επιτέθηκε ξανά, πιάνοντάς τον από το κεφάλι.

Ακολούθησε μια βίαιη επίθεση δύο λεπτών, με τον Κέντελ να μένει με μεγάλα τραύματα στο κεφάλι, από τα σαγόνια της γκρίζλι.

Τα χέρια και τα πόδια του ήταν επίσης κομματιασμένα από τα νύχια της και τα δόντια της.

Φοβούμενος ότι βρισκόταν δευτερόλεπτα μακριά από τον θάνατο, ο Κέντελ πάλευε απεγνωσμένα να διατηρήσει τις αισθήσεις του. Τότε ένιωσε να πέφτει στο έδαφος.

Ο έκπληκτος Κέντελ εξήγησε: «Η αρκούδα απλώς με σκέπασε με λίγο χώμα από πάνω μου και έφυγε. Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για ένα σνακ για αργότερα.»

Ο νεαρός από το Ουαϊόμινγκ ήξερε ότι είχε μόνο μία πιθανότητα να επιβιώσει, με την αρκούδα έτοιμη να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή - να δραπετεύσει γρήγορα.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο Κέντελ και ο Μπρέιντι ήταν ακόμα κολλημένοι ψηλά στα βουνά ολομόναχοι, με την αδρεναλίνη να αρχίζει γρήγορα να εξασθενεί.

Μέχρι εκείνο το σημείο, τα τραύματα και των δύο ανδρών άρχισαν να επιδεινώνονται, με τον Κέντελ να μην μπορεί καν να περπατήσει.

Με κόπο διατήρησε τις αισθήσεις του και άρχισε να σέρνεται κάτω από το βουνό για πάνω από 250 μέτρα – αφήνοντας πίσω του ένα ίχνος αίματος.

Μετά από λίγο, ως εκ θαύματος εντόπισαν δύο από τους φίλους τους.

Το ζευγάρι βοήθησε να μεταφερθούν ο Κέντελ και ο Μπρέιντι στον κεντρικό δρόμο, όπου τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν σε ένα κοντινό ράντσο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Μπίλινγκς της Μοντάνα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Μετά από μια εξαντλητική εβδομάδα χειρουργείων, ο Κέντελ έμεινε καλυμμένος με επιδέσμους αλλά ζωντανός.

«Ήταν ένα σωρό συναισθήματα ταυτόχρονα. Ήμουν έκπληκτος και τρομοκρατημένος, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι σκεφτόμουν», θυμήθηκε αφού ξύπνησε.

Η ανάρρωση του Κέντελ ήταν δύσκολη τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, με το δεύτερο να τον βασανίζει περισσότερο, καθώς όπως είπε εξακολουθεί να έχει εφιάλτες και τρομάζει όταν βρίσκεται στο δάσος.

Είναι εντυπωσιακό ότι και οι δύο άνδρες επέστρεψαν στο ταπί της πάλης λίγους μήνες αφότου δέχτηκαν την επίθεση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων - Δείτε την λίστα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα στην 110 Πτέρυγα Μάχης

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη για την «ψυχή και το μέλλον» της Γάζας: Από τον «Φοίνικα» στη «Ριβιέρα», όλα τα σχέδια ανοικοδόμησης

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως τη Δευτέρα - Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89: Αντίδραση Ναν και επιστροφή στις νίκες

17:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη ο μεγάλος τελικός

17:32ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού

17:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Αποθέωση για Τζόκοβιτς, χειροκροτήθηκε ο Μουζέτι (video)

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν έδωσε εντολή για πυρηνική δοκιμή

16:58ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να βοηθήσουν την ανθρώπινη καρδιά να θεραπεύει τον εαυτό της

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι λύνουν το μυστήριο 700 ετών του δολοφονημένου Ούγγρου δούκα

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος αποβιβάζεται στη Μυτιλήνη και ξεκινούν μάχες για την απελευθέρωση

16:42ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας (εικόνες)

16:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρομερό δυστύχημα στη Τάμπα: Η καταδίωξη κατέληξε σε μπαρ - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά των κρυπτονομισμάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καινοτόμο αγορά των 4 τρισ. δολαρίων και tips από ειδικούς

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τρεις γυναίκες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

17:32ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένο πτώμα σε ΙΧ στη Βοιωτία: Πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία Γιάννη Λάλα ερευνούν οι Αρχές

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη για την «ψυχή και το μέλλον» της Γάζας: Από τον «Φοίνικα» στη «Ριβιέρα», όλα τα σχέδια ανοικοδόμησης

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι για μαζικό τάφο 800 μωρών στο «ίδρυμα του τρόμου» - Οι ανασκαφές βγάζουν διαρκώς λείψανα

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ