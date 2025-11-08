«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

Ένας νεαρός παλαιστής Κέντελ Κάμινγκς, πριν από δύο χρόνια, είχε μία συνάντηση που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, όταν μία θηλυκή ​​αρκούδα γκρίζλι βάρους περίπου 250 κιλών του επιτέθηκε στην άγρια ​​φύση του Ουαϊόμινγκ.

Σε συνέντευξη του στη The Sun περιγράφει τις σοκαριστικές στιγμές όπου πάλευε για τη ζωή του, αλλά και του φίλου και συμπαίκτη του, Μπρέιντι Λόουρι.

Ο Κέντελ αντιστάθηκε ηρωικά στο θηρίο. Αφού προσπάθησε να διώξει το τεράστιο ζώο μακριά από τον αβοήθητο φίλο του με πέτρες και ξύλα, αποφάσισε να το πολεμήσει με γυμνά χέρια.

«Ενώ δεχόταν επίθεση, φώναζα και φώναζα στην αρκούδα, λέγοντάς της να φύγει».

«Πέταγα πέτρες, πετούσα ξύλα και τελικά πήδηξα κάτω από το σημείο που βρισκόμουν και άρπαξα την αρκούδα για να την τραβήξω από τον Μπρέιντι.»

«Αλλά τότε η αρκούδα άρχισε να μου επιτίθεται, όρμησε κατά πάνω μου, με έσπρωξε στα δέντρα με το κεφάλι της και άρχισε να επιτίθεται στα χέρια και τα πόδια μου.»

«Και μετά, για κάποιο λόγο, απλώς τα παράτησε και έφυγε τρέχοντας, καθώς νομίζω ότι εκείνη ήταν τρομοκρατημένη, καθώς επικρατούσε τόσο χάος.»

Ο Κέντελ έμεινε ξαπλωμένος στο έδαφος σε έναν αιματοβαμμένο σωρό καθώς η αρκούδα έφυγε τρέχοντας στο δάσος κοντά στο Γέλοουστοουν.

Kendell Cummings, a college wrestler who wrestled a Grizzly bear to save his friend Brady Lowry in the Shoshone National Forest in Cody, Wyoming in October 2022, Kendell was brutally mauled and bitten by the bear but eventually left Kendell alone, both survived and went on a full… pic.twitter.com/ung0ZSUyvo — Interesting As Fuck (@interesting_aIl) December 12, 2024

Καθώς ο τραυματισμένος παλαιστής σηκωνόταν, η αρκούδα επέστρεψε ξαφνικά και του επιτέθηκε ξανά, πιάνοντάς τον από το κεφάλι.

Ακολούθησε μια βίαιη επίθεση δύο λεπτών, με τον Κέντελ να μένει με μεγάλα τραύματα στο κεφάλι, από τα σαγόνια της γκρίζλι.

Τα χέρια και τα πόδια του ήταν επίσης κομματιασμένα από τα νύχια της και τα δόντια της.

Φοβούμενος ότι βρισκόταν δευτερόλεπτα μακριά από τον θάνατο, ο Κέντελ πάλευε απεγνωσμένα να διατηρήσει τις αισθήσεις του. Τότε ένιωσε να πέφτει στο έδαφος.

Ο έκπληκτος Κέντελ εξήγησε: «Η αρκούδα απλώς με σκέπασε με λίγο χώμα από πάνω μου και έφυγε. Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για ένα σνακ για αργότερα.»

Ο νεαρός από το Ουαϊόμινγκ ήξερε ότι είχε μόνο μία πιθανότητα να επιβιώσει, με την αρκούδα έτοιμη να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή - να δραπετεύσει γρήγορα.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο Κέντελ και ο Μπρέιντι ήταν ακόμα κολλημένοι ψηλά στα βουνά ολομόναχοι, με την αδρεναλίνη να αρχίζει γρήγορα να εξασθενεί.

Μέχρι εκείνο το σημείο, τα τραύματα και των δύο ανδρών άρχισαν να επιδεινώνονται, με τον Κέντελ να μην μπορεί καν να περπατήσει.

Με κόπο διατήρησε τις αισθήσεις του και άρχισε να σέρνεται κάτω από το βουνό για πάνω από 250 μέτρα – αφήνοντας πίσω του ένα ίχνος αίματος.

Μετά από λίγο, ως εκ θαύματος εντόπισαν δύο από τους φίλους τους.

Το ζευγάρι βοήθησε να μεταφερθούν ο Κέντελ και ο Μπρέιντι στον κεντρικό δρόμο, όπου τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν σε ένα κοντινό ράντσο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Μπίλινγκς της Μοντάνα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Μετά από μια εξαντλητική εβδομάδα χειρουργείων, ο Κέντελ έμεινε καλυμμένος με επιδέσμους αλλά ζωντανός.

«Ήταν ένα σωρό συναισθήματα ταυτόχρονα. Ήμουν έκπληκτος και τρομοκρατημένος, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι σκεφτόμουν», θυμήθηκε αφού ξύπνησε.

Η ανάρρωση του Κέντελ ήταν δύσκολη τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, με το δεύτερο να τον βασανίζει περισσότερο, καθώς όπως είπε εξακολουθεί να έχει εφιάλτες και τρομάζει όταν βρίσκεται στο δάσος.

Είναι εντυπωσιακό ότι και οι δύο άνδρες επέστρεψαν στο ταπί της πάλης λίγους μήνες αφότου δέχτηκαν την επίθεση.