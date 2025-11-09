Σικάγο: Πυροβόλησαν στελέχη της υπηρεσίας για τους μετανάστες

Το DHS ανέφερε ότι ο ύποπτος, που οδηγούσε μαύρο Jeep, διαφεύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία στο Σικάγο ανέφερε πως μέλη της έσπευσαν επιτόπου όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς και επέβαλαν την τάξη στην περιοχή.

Σικάγο: Πυροβόλησαν στελέχη της υπηρεσίας για τους μετανάστες

Αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας του Ιλινόι σε διαδήλωση έξω από κτίριο της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Σικάγο, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Jim Vondruska
Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) ανακοίνωσε ότι άνδρας άνοιξε πυρ στο Σικάγο εναντίον συνοριοφυλάκων που περιπολούσαν χθες Σάββατο για να εντοπίσουν παράνουμος μετανάστες, πάντως η αστυνομική διεύθυνση της μεγαλούπολης στην πολιτεία Ιλινόι ανέφερε πως κανένας δεν τραυματίστηκε.

«Δεν υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε οποιοσδήποτε από πυρά», ανέφερε η αστυνομία στο Σικάγο σε ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη συνοικία Λιτλ Βίλατζ, έπειτα από εφόδους ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών. Δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς είδε να συλλαμβάνεται άνδρας έπειτα από διαπληκτισμό με κατοίκους έπειτα από έφοδο.

Το DHS ανέφερε ακόμη ότι «αγκιτάτορες» πέταξαν μπογιά και τούβλα εναντίον οχημάτων της συνοριοφυλακής κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

«Τους τελευταίους δυο μήνες, βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων και της παρακώλυσης εναντίον των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου», ανέφερε το DHS μέσω X.

Έφοδοι στο Σικάγο και προάστιά του, συμπεριλαμβανομένης μιας σε βρεφονηπιακό σταθμό αυτή την εβδομάδα, πυροδότησαν διαδηλώσεις και βίαιες συλλήψεις.

Πάνω από δέκα μητέρες σε προάστιο της μητρόπολης συνελήφθησαν προχθές Παρασκευή σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Μπρόουντβιου, δυτικό προάστιο, επίκεντρο των εκδηλώσεων αγανάκτησης για την «Operation Midway Blitz» («επιχείρηση κεραυνοβόλος πόλεμος στα μεσοδυτικά») της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιχειρήσεις-σκούπες για τη σύλληψη μεταναστών άρχισαν τον Σεπτέμβριο, με διακηρυγμένο στόχο να απελαθούν «επικίνδυνοι εγκληματίες» που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Σύμφωνα με το DHS, έχουν γίνει έκτοτε πάνω από 3.000 συλλήψεις. Όμως στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται αμερικανοί πολίτες και άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τον Τύπο.

