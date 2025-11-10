Ο Αναστάσιος Γκαρίπης που βραβεύθηκε από τον Ούγγρο πρόεδρο περιγράφει στο Newsbomb

Ο νεαρός «ήρωας» αναγνωρίστηκε για την εξαίρετη πράξη του στην Ουγγαρία - Τι αναφέρει στο Newsbomb

Σωτήρης Σκουλούδης

Την υπέρτατη τιμή από κράτος έλαβε ο 21χρονος Αναστάσιος Γκαρίπης, μαζί με την και η Ισπανίδα Ισέτ Σεγκούρα, αφού βραβεύτηκαν από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, για τη διάσωση ενός Ούγγρου πατέρα και της 10χρονης κόρης του, που είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο τους ενώ έκαναν kite surf, έσπευσαν να τους σώσουν, χωρίς να δείξουν δισταγμό.

Μάλιστα ο νεαρός είναι ο μόνος πολίτης ξένης χώρας που παραλαμβάνει το χρυσό μετάλλιο της τιμής στην Ουγγαρία.

Η «κινηματογραφική» διάσωση έγινε πρώτο θέμα τότε στην ελληνική ειδησεογραφία, με τον νεαρό surfer να δέχεται τα εύσημα για την ψυχραιμία και τις υποδειγματικές του ενέργειες. Εάν δεν ήταν αυτός, τότε ίσως να μιλούσαμε για ακόμη μια τραγωδία διπλού πνιγμού στις ελληνικές θάλασσες.

Ο Ούγγρος πρόεδρος από την πλευρά του στην ειδική τελετή που διοργάνωσε χαρακτήρισε την πράξη τους ως «υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας», ενώ σημείωσε ότι «αξίζουν ευγνωμοσύνη και σεβασμό όχι μόνο για τις ζωές που έσωσαν, αλλά και γιατί έδειξαν σε όλους τι σημαίνει πραγματική ανθρωπιά».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ουγγρικής προεδρίας, ο 21χρονος Αναστάσιος είπε ότι «η θάλασσα με δίδαξε πως η ελευθερία σημαίνει και ευθύνη, την ευθύνη να φτάνουμε όλοι με ασφάλεια στην ακτή». Από την πλευρά της η Ισπανίδα Ισέτ Σεγκούρα δήλωσε ότι «οποιοσδήποτε θα έκανε το ίδιο», τονίζοντας πως «αν και οι άνθρωποι συχνά προσπερνούν ο ένας τον άλλον, υπάρχει πάντα μια στιγμή όπου η ανθρωπιά μπορεί να φανεί».

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης στο Newsbomb

Το Newsbomb συνομίλησε με τον νεαρό «ήρωα» για τη σπάνια αυτή τιμητική διάκριση, που φυσικά την αξίζει ολότελα.

«Όταν με ειδοποίησαν, στην αρχή δεν το πίστευα, ότι ήταν όντως πρόσκληση για βράβευση τέτοιας σημασίας από τον πρόεδρο. Νόμιζα ότι ήταν κάτι απλό, ότι θα μου έδιναν ένα απλό βραβείο, όπως έγινε και από τον δήμαρχο της Επανομής. Ωστόσο ήταν αξέχαστη εμπειρία, μας φιλοξένησαν και μας φέρθηκαν τέλεια, έχοντας κανονίσει τα πάντα για εμάς, μέχρι και τη βράβευση που έγινε στο παλάτι», περιγράφει.

1c2a82f9-c822-4b29-917b-db7d16257889.jpg

«Ο λόγος του προέδρου ήταν πολύ συγκινητικός και είπε πολύ καλά λόγια για αυτό που κάναμε, ενώ τόνισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν σύνορα κι αυτές οι πράξεις μας ενώνουν», σημειώνει. Συγκινητική ήταν κι η συνομιλία του με τον πατέρα και την κόρη που έσωσε: «Αυτό που είπαμε ήταν ότι λάθη συμβαίνουν, ήταν και η κακιά στιγμή και η μη γνώση των ρευμάτων της περιοχής αλλά τέλος καλό όλα καλά», περιγράφει.

Ο ίδιος, δεν κρύβει τη χαρά του. «Νιώθω πολύ τυχερός που έχω αυτό το βραβείο, γιατί είναι κάτι πολύ σπάνιο, δεν είναι κάτι που μπορεί να έλθει π.χ. από διοργάνωση σε κάτι αθλητικό. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό και ευγνώμων», μας λέει συγκινημένος. «Πιστεύω ωστόσο», προσθέτει, «ότι το πιο σημαντικό δεν είναι η βράβευση, όσο η κίνηση που έγινε από τον πρόεδρο να αναδείξει αυτό που συμβαίνει κι ότι το να βοηθάς τον άλλον είναι ότι καλύτερο - και φυσικά σε αυτά δεν υπάρχουν σύνορα».

57d58f8a-78d3-4b0f-9d69-afa62215ba0d.jpg

Η εμπειρία της διάσωσης και του τρόπου επετεύχθη, άλλωστε, τον δίδαξε κάτι σημαντικό: «Έμαθα την αξία της ψυχραιμίας και ότι πάνω από όλα είναι αυτό. Πρέπει επίσης να είσαι τόσο ψύχραιμος ώστε να βοηθήσεις και τον άλλον να ηρεμήσει γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις οι απότομες κινήσεις και οι κακές σκέψεις μπορεί να οδηγήσουν σε τραγωδία», υπογραμμίζει.

Όσο για το μέλλον του, φαίνεται ότι η θάλασσα θα συνεχίσει να απασχολεί τον Αναστάση Γκαρίπη, αφού είναι φοιτητής Βιολογίας στο ΑΠΘ και στο μέλλον σκοπεύει να απασχοληθεί με την έρευνα στα θαλάσσια περιβάλλοντα.

9c8c4b6c-e761-4c5a-93e1-37d544fdcab5.jpg

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή βράβευσης:

Ουγγαρία - Βράβευση
Ουγγαρία - Βράβευση
Ουγγαρία - Βράβευση
Ουγγαρία - Βράβευση
Ουγγαρία - Βράβευση

Η ηρωική διάσωση του καλοκαιριού

Τον Ιούλιο του φετινού καλοκαιριού, ο Αναστάσιος και η Ισέτ έσωσαν έναν Ούγγρο τουρίστα και την 10χρονη κόρη του, οι οποίοι είχαν παρασύρθηκαν από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στη θάλασσα της Επανομής, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε άμεσο κίνδυνο. Οι δύο τους βρίσκονταν στην περιοχή καθώς έκαναν kite surf.

Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό τους ο Αναστάσιος και η Ισέτ κατάφεραν να τους πλησιάσουν και να τους δώσουν μια σανίδα ώστε να κρατηθούν, μέχρι να φτάσει οργανωμένη βοήθεια. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με την άφιξη σκάφους του κυνηγετικού συλλόγου της περιοχής, το οποίο είχε ειδοποιηθεί από το Λιμενικό Σώμα.

Δείτε το βίντεο:

Σχόλια

