Σλοβακία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα κοντά στη Μπρατισλάβα - Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδουν στο σημείο της σύγκρουσης
Συναγερμός έχει σημάνει στην Σλοβακία, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στη Μπρατισλάβα, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδουν στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Στις 7:31 μ.μ. στη γραμμή 158 λάβαμε ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Pezinok - Κεντρικός Σταθμός της Μπρατισλάβα. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετακινούνται προς τον τόπο του συμβάντος. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν το επιτρέψει η κατάσταση».
Να σημειωθεί ότι στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα είχαν συγκρουστεί στο χωριό Γιαμπλόνοβ νατ Τουρνιού στη Σλοβακία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ατόμων.