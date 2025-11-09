Σλοβακία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα κοντά στη Μπρατισλάβα - Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Σλοβακία, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στη Μπρατισλάβα, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδουν στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Στις 7:31 μ.μ. στη γραμμή 158 λάβαμε ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Pezinok - Κεντρικός Σταθμός της Μπρατισλάβα. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετακινούνται προς τον τόπο του συμβάντος. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν το επιτρέψει η κατάσταση».

Να σημειωθεί ότι στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα είχαν συγκρουστεί στο χωριό Γιαμπλόνοβ νατ Τουρνιού στη Σλοβακία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ατόμων.