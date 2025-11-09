Μαλαισία: Επτά νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες - Ανάμεσα τους και ένα κοριτσάκι

Οι Αρχές της Μαλαισίας ανέσυραν τουλάχιστον επτά σορούς μετά από ναυάγιο ενός πλεούμενου που μετέφερε μετανάστες. Η τραγωδία σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε η υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας (ΜΜΕΑ).

Οι Αρχές πιστεύουν ότι το σκάφος μετέφερε παράτυπους μετανάστες από τη Μιανμάρ. Επρόκειτο για μια ομάδα περίπου 300 ατόμων που είχαν επιβιβαστεί σε πολλά πλεούμενα. Αυτό που βυθίστηκε κοντά στο νησί Ταρουτάο, στην Ταϊλάνδη, στα βόρεια του θέρετρου Λανγκάουι της Μαλαισίας, είχε περίπου 90 επιβάτες, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Πολιτείας Κεντάζ, Αντζλί Αμπού Σα.

Ο διευθυντής της ΜΕΕΑ στις Πολιτείες Κεντάχ και Πέρλις, Ρόμλι Μουστάφα, ανέφερε από την πλευρά του ότι σήμερα εντοπίστηκαν τρεις επιζώντες και έξι σοροί κοντά στο Λανγκάουι, κάτι που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους επτά.

Από τους επιβαίνοντες στο σκάφος έχουν ανασυρθεί ζωντανοί 13.

Οι έξι σοροί που βρέθηκαν σήμερα ανήκουν σε ένα κοριτσάκι και πέντε γυναίκες, είπε ο Ρόμλι, χωρίς να διευκρινίσει την καταγωγή τους. Η σορός που βρέθηκε το Σάββατο ανήκε σε μια γυναίκα προερχόμενη από τη μειονότητα των Ροχίνγκια της Μιανμάρ.

«Η επιχείρηση διάσωσης διακόπηκε αφού έπεσε το σκοτάδι σήμερα και θα ξαναρχίσει αύριο», είπε ο Ρόμλι, ο οποίος θεωρεί πιθανόν να βρεθούν και άλλοι επιζώντες στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Πολιτείας Κεντάζ, Αντζλί Αμπού Σα, το σκάφος αναποδογύρισε πριν από τρεις ημέρες. Πιστεύεται ότι αρχικά οι 300 μετανάστες είχαν επιβιβαστεί σε ένα μεγαλύτερο σκάφος, που τους μετέφερε κοντά στη Μαλαισία. Όταν πλησίαζαν τα σύνορα, «τους διέταξαν να επιβιβαστούν σε τρία μικρότερα πλοιάρια, το καθένα από τα οποία μετέφερε 100 άτομα», διευκρίνισε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bernama. Είναι άγνωστο τι απέγιναν τα δύο άλλα πλοιάρια.

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας. Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία. Η μεταφορά τους με πλοιάρια, που οργανώνεται από δίκτυα διακινητών, είναι επικίνδυνη και συχνά καταλήγει σε τραγωδία. Τον Δεκέμβριο του 2021 περισσότεροι από 20 μετανάστες πνίγηκαν σε αλλεπάλληλα ναυάγια στα ανοιχτά της χώρας.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, οι ομάδες των μεταναστών πληρώνουν 3.200-3.500 δολάρια για να φτάσουν δια θαλάσσης στη Μαλαισία. Τα πλοιάρια συχνά είναι σε κακή κατάσταση, δεν διαθέτουν σωσίβια και πολλοί από τους επιβάτες δεν ξέρουν κολύμπι.