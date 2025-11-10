Σλοβακία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στη Μπρατισλάβα με δεκάδες τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στη Σλοβακία, στη βασική σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Πεζίνεκ και Μπρατισλάβα, όταν δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν σε ώρα αιχμής, την ώρα που πολλοί φοιτητές και εργαζόμενοι επέστρεφαν στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 800 επιβάτες, ενώ περισσότεροι από 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν νεκροί. Τουλάχιστον 18 τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Πανεπιστημιακής Νοσοκομειακής Μονάδας Μπρατισλάβα (UNB) και τρεις στο Νοσοκομείο Μπόρι, όπου ορισμένοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

Η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ των συρμών Ex 620 Tatran (Κόσιτσε – Μπρατισλάβα) και REX 1814 (Νίτρα – Μπρατισλάβα), λίγο μετά την αναχώρηση του δεύτερου από τον σταθμό του Πεζίνεκ. Ο γενικός διευθυντής των Σιδηροδρόμων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, Ίβαν Μπεντάρικ, δήλωσε ότι η πιθανότερη αιτία ήταν η παραβίαση κόκκινου σήματος από τον μηχανοδηγό ενός εκ των δύο τρένων, με αποτέλεσμα ο επερχόμενος συρμός να προσκρούσει από πίσω με ταχύτητα άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα. Όπως ανέφερε, ο οδηγός του ταχύτερου τρένου κατάφερε να φρενάρει λίγο πριν τη σύγκρουση, γεγονός που πιθανότατα απέτρεψε βαρύτερες συνέπειες.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο μηχανοδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ και έλεγχο για ναρκωτικές ουσίες, με αρνητικά αποτελέσματα. Το υπουργείο Μεταφορών έστειλε επιθεωρητές στον τόπο του δυστυχήματος και ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Δευτέρα.

Η κυκλοφορία στη γραμμή Πεζίνεκ–Μπρατισλάβα διακόπηκε για αρκετές ώρες, ενώ δεκάδες δρομολόγια ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία εκκένωσης και οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα. Η λειτουργία της γραμμής αποκαταστάθηκε μερικώς λίγο πριν τις 23:00, με ανώτατη ταχύτητα 10 χιλιομέτρων την ώρα στο σημείο.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο συγκάλεσε για το πρωί της Δευτέρας έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης, προκειμένου να παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας. Ο πρόεδρος της χώρας Πέτερ Πελεγκρίνι δήλωσε ότι είναι αναγκαίο να εντοπιστούν άμεσα τα αίτια, ώστε οι πολίτες να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Πρόκειται για δεύτερη σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία μέσα σε έναν μήνα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ Ρόζναβα και Κόσιτσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 91 άνθρωποι, εκ των οποίων επτά σοβαρά.