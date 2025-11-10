Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία: 11 άνθρωποι στο νοσοκομείο - Δεκάδες φέρουν ελαφρά τραύματα

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους το βράδυ της Κυριακής (8/11) στη Σλοβακία, όταν το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν.

Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.

Ένας επιβάτης που μίλησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk, είπε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος.

Το ατύχημα αυτό είναι το δεύτερο που καταγράφεται στη χώρα μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία, προκαλώντας τον τραυματισμό 91 ατόμων.