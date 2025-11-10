Η Μέρκελ αποκάλυψε την αγαπημένη μπύρα του Πούτιν: Η ιστορία με την 45λεπτη καθυστέρηση
Για μια απρόσμενη ιστορία με... μία γερμανική μπύρα περιγράφει η Άνγκελα Μέρκελ στο βιβλίο της, «Libertad», που αφορά τον Βλάντιμιρ Πούτιν
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, όσο περίεργο και να ακούγεται, μοιράζεται μία ασυνήθιστη σύνδεση με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Και οι δυο τους έζησαν στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, τότε Ανατολική Γερμανία.
