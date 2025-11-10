Γερμανία: Μόλις το 18% των πολιτών θα ήθελε να διεκδικήσει την επανεκλογή του ο Φρίντριχ Μερτς

Στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του δικτύου RTL, το 73% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) να θέσει υποψηφιότητα στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029

Newsbomb

Γερμανία: Μόλις το 18% των πολιτών θα ήθελε να διεκδικήσει την επανεκλογή του ο Φρίντριχ Μερτς
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μόλις το 18% των Γερμανών θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του δικτύου RTL, το 73% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) να θέσει υποψηφιότητα στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), το 41% των 1.002 πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση τάσσεται κατά ενδεχόμενης προσπάθειας του Μερτς να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στην καγκελαρία, έναντι 47% που θα την επικροτούσε.

Σε ό,τι αφορά την ηλικία του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος αύριο Τρίτη θα γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια, το 52% των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν καλύτερα αν ο καγκελάριος ήταν νεότερος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο - Νεκροί δύο θεατές τη δεύτερη μέρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: 65χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των πολιτών θα ήθελε να διεκδικήσει την επανεκλογή του ο Φρίντριχ Μερτς

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην Παραλία του Σταυρού

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός αγροτών στο αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Μηνάς: Γιατί είναι πολιούχος του Ηρακλείου - Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη της πόλης

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρινίο: Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και απειλούσε με μαχαίρι πυροσβέστες

22:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 28-27: «Κιτρινόμαυρη» πρωτιά στο χάντμπολ - Διακοπή στο ντέρμπι για ύβρεις

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επιχείρηση κατά της διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα - «Όποιος εμπλέκεται θα λογοδοτήσει», λέει ο Ζελένσκι

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο, που μετέφερε βοήθεια για τον τυφώνα στη Τζαμάκια, συνετρίβη σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα - Δείτε βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ένας 18χρονος στο νοσοκομείο

22:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Ο Φριτς μπήκε με το... δεξί κόντρα στον Μουζέτι στο Τορίνο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με δίκυκλο που πέρασε παράνομα τη διάβαση της Λένορμαν

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Ταϊλάνδη αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη - Την είχε συνυπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με δίκυκλο που πέρασε παράνομα τη διάβαση της Λένορμαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ