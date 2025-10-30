Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

Μια σύντομη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Αφορμή για τη διαμάχη ήταν η κατηγορία του Ερντογάν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και υποβάλει σκόπιμα τους ανθρώπους εκεί σε πείνα και ταλαιπωρία.

Ο Μερτς διαφώνησε, λέγοντας ότι η ριζοσπαστική ισλαμιστική Χαμάς θα έπρεπε να είχε απελευθερώσει όλους τους ομήρους νωρίτερα και να είχε καταθέσει τα όπλα της προκειμένου να τερματιστεί γρήγορα η σύγκρουση.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απέρριψε το επιχείρημα του Μερζ. Το Ισραήλ βομβάρδισε επανειλημμένα τη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, παρόλο που η Χαμάς δεν διέθετε ούτε πυρηνικά όπλα ούτε βόμβες, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ισραήλ είχε σκοτώσει 60.000 ανθρώπους μέσω αυτών των βομβαρδισμών.

Erdogan slams Germany’s Merz for saying Israel has a right to self defense in Gaza.



“It is a genocide” Erdogan says



“60,000 were killed in Gaza.

Germany, don't you see these things? Gaza through hunger and genocide.”



pic.twitter.com/nc69daDA38 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2025

Μερτς: «Το Ισραήλ αποτελεί καταφύγιο για εκατομμύρια Εβραίους»

Ο Μερτς είχε προηγουμένως ερωτηθεί για τον πόλεμο στη Γάζα από έναν Τούρκο δημοσιογράφο και απάντησε ότι το Ισραήλ αποτελεί καταφύγιο για εκατομμύρια Εβραίους, συμπεριλαμβανομένων πολλών επιζώντων του Ολοκαυτώματος.

«Επομένως, η Γερμανία θα στέκεται πάντα σταθερά στο πλευρό του Κράτους του Ισραήλ», είπε ο Μερτς. Ωστόσο, αυτό δεν σήμαινε ότι η γερμανική κυβέρνηση αποδέχεται κάθε απόφαση που λαμβάνει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Τουρκία , από την πλευρά της, θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την επιρροή της στη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς για να σταθεροποιήσει την εκεχειρία. Αυτό σημαίνει «ενθάρρυνση της Χαμάς να εισέλθει τώρα στη δεύτερη φάση αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης. Ευχαρίστησε επίσης τον Ερντογάν για τη βοήθειά του στη διαμεσολάβηση για την εκεχειρία.

Ερντογάν: «Η Χαμάς δεν έχει βόμβες και πυρηνικά όπλα»

Ειδικότερα, επικρίνοντας τη στάση της Γερμανίας στο θέμα της Γάζας, ο Ερντογάν είπε: «Η Χαμάς δεν έχει βόμβες. Δεν έχει πυρηνικά όπλα. Αλλά το Ισραήλ έχει όλα αυτά τα όπλα. Χτύπησαν τη Γάζα χθες το βράδυ» και ρώτησε: «Δεν βλέπει η Γερμανία τη γενοκτονία;»

«Μετέφρασα τις απόψεις μας για τη λύση των δύο κρατών, η οποία είναι το κλειδί για να αποτραπεί η επανάληψη αυτής της φρικαλεότητας και για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή» ανέφερε ο Μερτς και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι ένας απαραίτητος εταίρος στις πολιτικές ασφαλείας και ότι σχεδιάζουν να συνεργαστούν στενότερα.

