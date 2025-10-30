Ερντογάν και Μερτς συγκρούστηκαν για Γάζα και συμφώνησαν για κοινά αμυντικά προγράμματα

Την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποίησε σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλωσόρισε επίσημα με στρατιωτικές τιμές και με 20 κανονιοβολισμούς τον Γερμανό καγκελάριο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μια σύντομη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Αφορμή για τη διαμάχη ήταν η κατηγορία του Ερντογάν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και υποβάλει σκόπιμα τους ανθρώπους εκεί σε πείνα και ταλαιπωρία.

Ο Μερτς διαφώνησε, λέγοντας ότι η ριζοσπαστική ισλαμιστική Χαμάς θα έπρεπε να είχε απελευθερώσει όλους τους ομήρους νωρίτερα και να είχε καταθέσει τα όπλα της προκειμένου να τερματιστεί γρήγορα η σύγκρουση.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απέρριψε το επιχείρημα του Μερζ. Το Ισραήλ βομβάρδισε επανειλημμένα τη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, παρόλο που η Χαμάς δεν διέθετε ούτε πυρηνικά όπλα ούτε βόμβες, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ισραήλ είχε σκοτώσει 60.000 ανθρώπους μέσω αυτών των βομβαρδισμών.

Ο Μερτς είχε προηγουμένως ερωτηθεί για τον πόλεμο στη Γάζα από έναν Τούρκο δημοσιογράφο και απάντησε ότι το Ισραήλ αποτελεί καταφύγιο για εκατομμύρια Εβραίους, συμπεριλαμβανομένων πολλών επιζώντων του Ολοκαυτώματος.

«Επομένως, η Γερμανία θα στέκεται πάντα σταθερά στο πλευρό του Κράτους του Ισραήλ», είπε ο Μερτς. Ωστόσο, αυτό δεν σήμαινε ότι η γερμανική κυβέρνηση αποδέχεται κάθε απόφαση που λαμβάνει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Τουρκία , από την πλευρά της, θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την επιρροή της στη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς για να σταθεροποιήσει την εκεχειρία. Αυτό σημαίνει «ενθάρρυνση της Χαμάς να εισέλθει τώρα στη δεύτερη φάση αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης. Ευχαρίστησε επίσης τον Ερντογάν για τη βοήθειά του στη διαμεσολάβηση για την εκεχειρία.

Ειδικότερα, επικρίνοντας τη στάση της Γερμανίας στο θέμα της Γάζας, ο Ερντογάν είπε: «Η Χαμάς δεν έχει βόμβες. Δεν έχει πυρηνικά όπλα. Αλλά το Ισραήλ έχει όλα αυτά τα όπλα. Χτύπησαν τη Γάζα χθες το βράδυ» και ρώτησε: «Δεν βλέπει η Γερμανία τη γενοκτονία;»

«Μετέφρασα τις απόψεις μας για τη λύση των δύο κρατών, η οποία είναι το κλειδί για να αποτραπεί η επανάληψη αυτής της φρικαλεότητας και για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή» ανέφερε ο Μερτς και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι ένας απαραίτητος εταίρος στις πολιτικές ασφαλείας και ότι σχεδιάζουν να συνεργαστούν στενότερα.

Μερτς σε Ερντογάν: Ο δρόμος της Τουρκίας στην ΕΕ περνάει από την Κοπεγχάγη

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου των γερμανικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Γερμανός καγελάριος δήλωσε:

«Ο δρόμος προς την ΕΕ περνά από την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Στην Τουρκία έχουν ληφθεί αποφάσεις που δεν ανταποκρίνονται ακόμη επαρκώς στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως τις αντιλαμβανόμαστε από ευρωπαϊκή σκοπιά. Υπάρχει μια διαδικασία διαλόγου σχετικά με αυτό και αυτή θα συνεχιστεί», δήλωσε.

Ο Γερμανός πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Θέλουμε η Τουρκία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ήδη από τώρα, αλλά και ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Μια τέτοια προοπτική συνδέεται με τις σχετικές εκθέσεις που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρόκειται μόνο για μια εκτίμηση της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά για μια κοινή εκτίμηση που πρέπει να κάνει ολόκληρη η ΕΕ. Φυσικά, θα συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο μεταξύ μας», σημείωσε.

Περαιτέρω, ανέφερε: «Συζητήσαμε εκτενώς το θέμα αυτό και εξέφρασα τις ανησυχίες μου, αναφέροντας, για παράδειγμα, ότι ορισμένα ζητήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Ωστόσο, αυτά είναι θέματα που συζητάμε μεταξύ μας».

Η ικανοποίηση του Βερολίνου για τα Eurofighter

Ο Μέρτς δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση χαιρετίζει τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Βρετανία για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon .

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αυτά θα συμβάλουν στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ.

Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Μερτς τον περασμένο Μάιο, ένα από τα σημαντικά σημεία διαφωνίας μεταξύ Βερολίνου και Άγκυρας ήταν το εμπάργκο της Γερμανίας στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία. Ο Μερτς, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ήρε τα εμπόδια που υφίσταντο στην πώληση.

Κατά τη συνάντηση, τόνισε τη σημασία της επιδίωξης κοινών έργων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση στο Beştepe συμμετείχε και ο πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκόργκουν.

Στη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο, ο Ερντογάν τόνισε ότι η τουρκική κοινότητα στην Ευρώπη αποτελεί κοινή αξία, λέγοντας: «Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και της ισλαμοφοβίας, οι οποίες έχουν αυξηθεί ασταμάτητα στην Ευρώπη, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο του ρατσισμού».

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη και ότι στόχος τους είναι να αυξήσουν τον όγκο των εμπορικών τους συναλλαγών στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στους μετανάστες που επαναπροωθήθηκαν από τη Γερμανία. Τόνισε την επιθυμία τους να συνεργαστούν με την Άγκυρα για τον επαναπατρισμό αυτών των μεταναστών.

Η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας αναμενόταν να είναι ένα από τα σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης των ηγετών.

Η επίσκεψη Μερτς συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η πίεση στην Τουρκία, ιδίως στο κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης CHP και στα μέσα ενημέρωσης, έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, επισημαίνει σε δημοσίευμά της η γερμανική Deutsche Welle. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τη Γερμανία κάλεσαν την κυβέρνηση του Βερολίνου να επικρίνει τις συλλήψεις πολιτικών και δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των επαφών του Μερτς στην Άγκυρα, προστίθεται.

Ο Γερμανός καγκελάριος έφτασε χθες το βράδυ στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του Charlotte και επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί το Anıtkabir.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τουρκία, ο Φρίντριχ Μερτς απέφυγε να συναντηθεί με στελέχη της αντιπολίτευσης.

Την ώρα που ο Μερτς βρίσκεται στην Τουρκία, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ επισκέπτεται τη Συρία. Ο Βαντεφούλ, ο οποίος επισκέφθηκε την Τουρκία τις προηγούμενες εβδομάδες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Συρίας για τη μεταβατική περίοδο, Αχμέντ Σαρά.

Η Συρία αποτελεί ένα από τα κρίσιμα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ της Γερμανίας και της Τουρκίας σε διάφορα θέματα, από τα προγράμματα ανασυγκρότησης έως την επιστροφή των προσφύγων.

